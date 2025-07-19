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  • 20.07.25, 12:06

Маленький эстонский остров поставил перед собой большую цель к 2030 году

Мечта об острове без дизеля остается целью, но чинить на месте ветрогенератор сложно, поэтому жители Рухну ждут более мощные аккумуляторные батареи, чтобы деревня, работающая на солнечной энергии, не оставалась во тьме.
«Когда мы решили вновь запустить лесоплку для производства стройматериалов и нажали кнопку, вся деревня – щелк! – и погрузилась в темноту», – вспоминает Мартен Рийзенберг.
  • «Когда мы решили вновь запустить лесоплку для производства стройматериалов и нажали кнопку, вся деревня – щелк! – и погрузилась в темноту», – вспоминает Мартен Рийзенберг.
  • Foto: Erakogu
Цель Рухну – к 2030 году потреблять исключительно возобновляемую энергию. На данный момент остров вынужден завозить дизельное топливо для своих дизельных генераторов. По словам Сулева Алайыэ, руководителя Эстонского агентства энергетики островов, полностью функционирующий без дизеля остров возможен, и первые шаги уже сделаны.
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