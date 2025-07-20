Назад 20.07.25, 12:42 Азербайджан готовит международный иск против России из-за крушения самолета AZAL Президент Азербайджана Ильхам Алиев, заявил, что страна готовит документы для подачи в международные судебные инстанции против России в связи с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL), пишет Meduza со ссылкой на издание Minval.

День траура по жертвам авиакатастрофы в Азербайджане. 26 декабря 2024 года.

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«Президент заявил, что ситуация с инцидентом вокруг самолета AZAL ясна, как божий день. По его словам, за семь месяцев Азербайджан не получил ни одного внятного ответа от российской стороны. Генеральный прокурор Азербайджана направляет запросы главе Следственного комитета России, однако в ответ приходит лишь формулировка “следствие продолжается“», – пишет издание.

Алиев отметил, что позиция России контрпродуктивна. Он напомнил, что расследование катастрофы малазийского «боинга» в Донбассе в 2014 году продолжалось более 10 лет. Азербайджан, по его словам, тоже готов ждать столько, сколько потребуется.

Самолет Embraer E190 авиакомпании AZAL, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение 25 декабря 2024 года в Актау в Казахстане. Самолет разбился после того, как его перенаправили через Каспийское море в Казахстан во время атаки украинских беспилотников на регионы Кавказа. При крушении погибли 38 человек, выжили 29 человек.