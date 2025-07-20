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  • 20.07.25, 14:54

Производитель фанеры увеличил экспорт несмотря на ценовое давление

Производитель фанеры Estonian Plywood AS в прошлом году увеличил выручку до 62,5 миллиона евро, при этом прибыль снизилась до 11,5 миллиона евро.
В прошлом году Estonian Plywood победила в рейтинге Äripäev по Йыгевамаа (Jõgevamaa TOP).
  • В прошлом году Estonian Plywood победила в рейтинге Äripäev по Йыгевамаа (Jõgevamaa TOP).
  • Foto: Andras Kralla
Выручка компании выросла за год на 4%, а прибыль уменьшилась на 3%. Рентабельность операционной прибыли составила почти 22%. Годом ранее Estonian Plywood заработала около 60,2 миллиона евро выручки и почти 14,5 миллиона евро прибыли. Экспорт составил 95% от продаж готовой продукции. Основные поставки осуществлялись в страны Европейского Союза.
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