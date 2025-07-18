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  • KM
  • 18.07.25, 10:52

Rivest: надежная ИТ-поддержка помогает нам расти и повышать эффективность

Эстонская строительно-монтажная компания Rivest в последние годы совершила качественный скачок в развитии: если раньше она занималась в основном монтажными работами, то теперь берется за генеральный подряд и расширила территорию деятельности, охватив страны Скандинавии. Одновременно у команды, расположенной в разных локациях, росла потребность в гибкой и надежной ИТ-поддержке, которая позволила бы сосредоточиться на основной деятельности.
Rivest: надежная ИТ-поддержка помогает нам расти и повышать эффективность
По словам генерального директора Rivest Рауно Лоонурме, на сегодня в компании работают 32 человека, большинство в офисах в Пярну и Пайде. В команде есть специалисты самого разного профиля, от руководителей проекта или объекта до бухгалтеров, но у каждого повседневная работа требует стабильности и безопасности ИТ-систем. Раньше задачи, связанные с управлением ИТ-оборудованием, ложились на плечи самой команды, но потом стали занимать все больше времени, нарушая ход основной работы.
«Поскольку в нашей компании не было должности ИТ-специалиста, а на самом деле и объемов, которые обеспечили бы его повседневной работой, нам стало ясно, что пора найти надежного партнера по ИТ», – сказал Лоонурм. Совет обратиться в Telia поступил от бывшего сотрудника, однако немаловажную роль в решении компании сыграли многолетний опыт Telia и покрывающая всю страну сеть ИТ-поддержки. В результате было решено опробовать Услугу администрирования рабочих мест Telia.
«Услуга администрирования рабочих мест означает, что Telia централизованно управляет устройствами на всех наших рабочих местах, от настройки прав пользователей, электронной почты и печати до автоматических обновлений системы и программного обеспечения. Кроме того, Telia помогает настроить облачные сервисы M365 – создать учетные записи пользователей, корректно назначить группы и лицензии», – сказала руководитель Rivest по персоналу и маркетингу Кристи Саар. Она добавила, что большая часть проблем быстро решается путем удаленного администрирования, а при необходимости специалист выезжает в офис.

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Администрируя более 37 000 компьютерных рабочих мест

Как говорит руководитель отдела услуг рабочего места Telia Рудольф Пурге, администрирование компьютерных рабочих мест набирает популярность у предприятий. Услуга обеспечивает безупречную работу всего оборудования, используемого сотрудниками, и избавляет их от самостоятельного поиска решений при возникновении проблем.
«Telia администрирует более 37 000 компьютерных рабочих мест по всей Эстонии, и мы ежедневно обрабатываем до 4000 обращений клиентов, касающихся неполадок оборудования или систем. Порядка 80% из них мы можем устранить дистанционно», – сказал Пурге. Он добавил, что основное назначение услуги – обеспечить безопасность, производительность и бесперебойную работу ИТ-систем.
«Эти цифры делают нас крупнейшим поставщиком услуги в Эстонии, а кроме того, за годы работы мы накопили опыт и знания в специфике обслуживания клиентов из самых разных сфер деятельности – строительства, девелопмента, производства, медицины, адвокатуры, разнообразных услуг и так далее», – отметил он.
Rivest считает особенно важной в услуге Telia обеспечение исправной работы ИТ-систем в любой локации, поскольку объекты компании могут находиться где угодно в Эстонии и странах Скандинавии. Для сотрудников услуга означает возможность работать без привязки к местоположению – в офисе, дома или на строительной площадке.
«Привлечение надежного ИТ-партнера дает нам уверенность в том, что проблемы будут разрешаться быстро, по факту чаще всего за день-два, – отметил Саар. – Когда мы впервые обратились в Telia, у нас были проблемы с электронной почтой, которые мы долго не могли решить, – эти проблемы были оперативно устранены, и с тех пор не ни один вопрос не повисал нерешенным».
«Для нас важно, чтобы работала поддержка пользователей и бесперебойно передавалась информация. Еще одно хорошее решение, которое мы хотим использовать активнее, – это среда самообслуживания Telia. Я уже направила туда коллег, но там потребуется немного времени, чтобы освоиться», – сказала руководитель Rivest по персоналу и маркетингу. – Наша компания очень ценит качество и клиент-ориентированность. Бесперебойная работа ИТ-систем гарантирует, что мы всегда доступны для своих клиентов».

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