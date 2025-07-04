Назад 21.07.25, 06:00 Подземная свадьба, экскурсии и юбилеи: вместо сланца шахта «Кохтла» добывает впечатления Сланцевая шахта «Кохтла» неподалеку от Кохтла-Ярве была закрыта еще в 2001 году, но несколько бывших шахтеров по-прежнему каждый день спускаются под землю, поддерживают технику в исправном состоянии и рассказывают гостям о том, как добывали здесь сланец. Теперь это Эстонский шахтный музей

Этти Кагаров руководит шахтой, но ее задача - не дать стране сланца, а привлечь под землю туристов из разных стран и заинтересовать школьников.

Foto: Николай Андреев

Его директор Этти Кагаров в интервью ДВ рассказывает, как этот необычный музей работает и зарабатывает, принимает туристов, устраивает подземный кейтеринг и даже проводит свадьбы.

Этти, как вы начали этот летний сезон? Дела в этом году идут хуже или лучше, чем раньше?

Мы живы, это самое главное, и мы справляемся сами, мы зарабатываем. У нас очень дорогие билеты в шахту, и это наш основной доход. Мы получаем от государства дотацию, но ее не хватает даже на один месяц.

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Большие затраты?

Где-то около 400 000 евро в год. И основные затраты у нас - на электричество. В шахте постоянно работают насосы, чтобы она не “утонула”, вентиляция работает, чтобы там был воздух, и на зарплаты людей тоже требуются деньги. У нас 11 постоянных работников. А летом, когда здесь основной поток туристов, еще дополнительные гиды приходят нам помогать. Они, как и все наши гиды, - бывшие шахтеры. И, конечно, в кафе еще дополнительно работают девушки-школьницы, летние каникулы у нас проводят. Для них это первое рабочее место, они держатся у нас обычно три года, потом идут в вуз, и мы находим следующих.

Этти Кагаров в старом директорском кабинете, который тоже стал музейным экспонатом. Рядом - типичная квартира шахтера из прошлого века, медпункт, прачечная.

Foto: Николай Андреев

Так и справляемся. Летом зарабатываем, а каждую зиму живем за счет тех денег, которые летом заработали. Зимние месяцы - в минусе.

В мае-июне приходят школьные группы, потом сентябрь-октябрь - тоже школьные экскурсии ходят. Сейчас их очень много, где-то 10-14 групп в день.

Сколько же людей за год спускается в шахту?

За год где-то 20 000 туристов через нас проходят и еще 6000 школьников группами.

Школьники не только из ближайших городов?

Таллинн, Тарту, Пярну, вот недавно первый или второй класс был из Эльва под Тарту - издалека приехали. Уже и латыши приезжают, и литовцы. С туристическим кластером Ида-Вирумаа мы делаем рекламную кампанию для Финляндии и Латвии. Финские группы ездят, но не школьники, а взрослые. Из Латвии и Литвы уже появились школьники, посещаемость латышей повышается.

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Коллекция тяжелой техники стоит на улице. Самые большие экспонаты - бульдозер и карьерный самосвал “Белаз”.

Foto: Николай Андреев

И, конечно, мы пишем проекты, на которые, опять же, надо находить самофинансирование. Вот этот зал, где мы с вами сейчас сидим, (на пятом этаже бывшей обогатительной фабрики над шахтой - прим. ред.) мы построили в 2022 году. Здесь можно разместить двести человек. У нас здесь своя кухня, мы можем накормить людей как в шахте под землей, так и в кафе. И в этом зале на пятом этаже мы один раз кормили где-то 180 человек сразу. На этот зал мы получили 1 600 000 евро.

Вы сказали, что и в шахте можете накормить, значит, там тоже бывают какие-то мероприятия?

Когда группа спускается в шахту, она проходит свою экскурсию, и после этого можно заказать шахтерский обед. И еще есть романтические пакеты для двоих. Можно даже сделать романтический ужин при свечах. Или пройти экскурсию с группой, а потом вдвоем поужинать в шахте.

Уединенное место для романтичного ужина прямо в шахте.

Foto: Николай Андреев

Очень много разных вариантов, фирмы могут заказать даже программу на два дня - обучение или летние дни. У нас большая территория - 40 гектаров. Два года назад мы даже разместили сразу 5000 охотников - Слет охотников Эстонии здесь проводился.

А раньше, когда шахтеры работали под землей, они и обедали тоже под землей или поднимались на обед?

Шахтерам возили еду в термосах, но постепенно почему-то термосы стали хуже, суп холодный был. И они уже с собой брали бутерброды, чай-кофе в своих термосах. А сейчас мы тоже в термосах еду в шахту везем, накрываем стол, раздаем.

Суп в термосах и компот в канистрах уже на месте. Скоро подземный поезд привезет в этот штрек школьников, которые заканчивают с гидом-шахтером экскурсию по сланцевым подземельям.

Foto: Николай Андреев

Все для посетителей, чтобы им интересно было, чтобы они обратно приходили. И отзывы очень хорошие. Например, у нас есть один гид, тоже бывший шахтер, он выучил финский язык - ходил на курсы и выучил. И теперь проводит экскурсии на финском, на русском, на английском и на эстонском - четыре языка. Вот такие у нас бывшие шахтеры! Его очень хвалят, людям нравится, как он общается, рассказывает.

В Финляндии и других соседних странах есть подобные музеи?

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В Латвии и Литве шахт вообще нет. В Финляндии тоже есть музей местной шахты, но он весь над землей. А у нас настоящая шахта, у нас вся техника до сих пор работает. Подземный поезд рабочий, погрузочная машина работает, комбайн работает, опрокидыватель для вагонеток тоже.

Все это работает на электричестве. Люди спрашивают: почему у вас так дорого, это же музей? Но государство очень мало дает, и мы должны справляться, чтобы все это показать людям.

Это транспортное средство шахтера работало на мускульной силе.

Foto: Николай Андреев

В крайнем случае вы можете снова добывать и продавать сланец. У вас ведь все для этого есть.

Ох, сколько уже добыто! Видите, вокруг музея горы пустой породы? Наши гиды говорят людям, что это рукоделие кохтла-ныммеских женщин.

Почему женщин?

Потому что у конвейера работали женщины, которые сортировали добытое в шахте - на сланец и известняк. Вручную. Поэтому эти горы - рукоделие. Кстати, недавно сюда приезжали пенсионеры “Эстонсланца” - на горе есть место, где они посадили три дуба - в память о шахтерах. Там уже многие люди сажали дубы, по-моему, сажали и яблони, и рябину.

Как же деревья приживаются на таком каменистом грунте?

Мы сделали там с помощью трактора большие ямы, завезли в них землю на машине. Когда сажали деревья, было много танцоров, которые танцевали народные танцы. Праздник народных танцев мы устраивали и раньше, на нашем стадионе собрали 900 танцоров со всей Эстонии. На следующий год планируем искать фонд для поддержки, чтобы повторить, потому что этот танцевальный праздник очень многим понравился.

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В здании обогатительной фабрики над шахтой теперь обогащают знания школьников из разных городов и стран.

Foto: Николай Андреев

Вообще здесь было уже очень много разных мероприятий. Три свадьбы проводили, были юбилеи, конференции, семинары…

Свадьбы? В шахте?

На одной свадьбе регистрация была прямо в шахте. Украсили там всё, провели церемонию под лампами в длинном тоннеле. Очень эффектно было!

Молодые были как-то связаны с шахтами?

К сожалению, не были. Они из Ийзаку (недалеко от Чудского озера - прим. ред.). Просто они подумали, что зал для свадьбы подходит, народу здесь много поместится… Так почему бы не сделать регистрацию прямо в шахте?

Первые годы работы музея здесь ходили в резиновых сапогах. Только в 2015 году уже сделали так, что можно по шахте в туфлях ходить.

Конечно, наша шахта очень сырая, там очень высокая влажность - и зимой, и летом. Но зимой теплее, чем на улице, а летом, когда на улице +30, в шахте все равно нужно одеваться. Даже летом мы советуем не ходить там в босоножках, чтобы ноги не заморозить - это ведь целый час в шахте, где сыро и холодно.

Когда в шахте еще добывали сланец, деревянных полов здесь не было, и без резиновых сапогов лучше было вниз не спускаться.

Foto: Николай Андреев

Обычная экскурсия длится час?

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Да. Через каждые 15 минут мы можем запускать следующую группу, поезд возвращается за ней. В поезд помещается 35 человек, так что одновременно в шахте может быть около ста человек.

А сколько человек одновременно находилось в шахте, когда она работала?

Наверное, примерно столько же - около ста человек. Здесь “в Белом доме” - это здание, откуда шахтеры спускались под землю - есть регистрационная доска с гвоздиками. У каждого был металлический треугольник или четырехугольник: пошел в шахту - повесил на гвоздик. Так можно было посчитать, сколько людей у тебя сейчас в шахте.

Сейчас всех, кто приходит, мы тоже должны считать. Есть списки с именами, каждый должен расписаться.

Чтобы никто не потерялся?

Да, у нас такой порядок.

По-прежнему работоспособный опрокидыватель для вагонетки, которая, если верить плакату наверху, загружена только качественным сланцем.

Foto: Николай Андреев

А были случаи, что кто-то действительно заблудился в шахте?

Нет, слава Богу, пока все выходили. Но вопрос важный, потому что у нас очень много воды. Там есть даже дамба. Когда я пришла сюда на работу в 2018 году, в шахте было одно место, где вода была где-то на 20 сантиметров выше дамбы, текла водопадом, и мы в 2019 году достроили ее до потолка, чтобы насосам нужно было меньше работать.

Так что мы смотрим, где можем сократить наши расходы, чтобы можно было повысить нашим работникам зарплату. К сожалению, у нас зарплата маленькая в сравнении со всей Эстонией, но люди держатся. Стараемся, чтобы им интересно было, чтобы человек радовался своей работе, в зеркале видел горящие глаза.