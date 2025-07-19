Эстонский производитель дронов ищет покупателей по всей Европе
Эстонский производитель дронов Threod Systems с помощью консультантов оценивает интерес возможных покупателей, включая компании оборонной промышленности, европейских производителей и частные инвестиционные фонды, пишет Bloomberg.
Самый крупный тендер по закупке ударных дронов для Кайтселийта застрял из-за тяжбы, в которой один из участников сомневается, что выигравшие тендер дроны обладают теми возможностями, которые заявлены производителем, продавцом и самим Кайтселийтом.
Эстонские технологические компании и стартапы могут с удивлением обнаружить, что для экспорта их товаров и ИТ-систем требуется специальное разрешение, поскольку такие технологии могут применяться не только в гражданских, но и в военных целях.
«В секторе много скрытности – у лучших компаний, которые я знаю, даже нет веб-сайтов», – рассказывает о работающих в Эстонии оборонных компаниях стартап-предприниматель Рагнар Сасс, инвестиционный фонд которого Darkstar получил 10 миллионов евро из государственного бюджета Эстонии.