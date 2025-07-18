Назад 18.07.25, 14:24 Убытки металлургического концерна Андреса Сонна выросли почти в семь раз Металлургический концерн Exmet в прошлом году потерял в обороте и увеличил убытки. Владельцем концерна является крупный предприниматель Андрес Сонн, который в прошлом году занял 31-е место в рейтинге самых богатых людей по версии Äripäev.

Exmet с оптимизмом смотрит в будущее и ожидает восстановления строительного рынка.

Foto: Liis Treimann

В 2024 году компания Exmet OÜ получила операционный убыток в размере 1,9 млн евро при выручке от продаж в размере 125 млн евро. По сравнению с прошлым годом консолидированная выручка от продаж снизилась на 5%, а рентабельность операционной прибыли составила -1,5%. За год показатель снизился на 1,2 процентных пункта.