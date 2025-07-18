Убытки металлургического концерна Андреса Сонна выросли почти в семь раз
Металлургический концерн Exmet в прошлом году потерял в обороте и увеличил убытки. Владельцем концерна является крупный предприниматель Андрес Сонн, который в прошлом году занял 31-е место в рейтинге самых богатых людей по версии Äripäev.
Exmet с оптимизмом смотрит в будущее и ожидает восстановления строительного рынка.
Foto: Liis Treimann
В 2024 году компания Exmet OÜ получила операционный убыток в размере 1,9 млн евро при выручке от продаж в размере 125 млн евро. По сравнению с прошлым годом консолидированная выручка от продаж снизилась на 5%, а рентабельность операционной прибыли составила -1,5%. За год показатель снизился на 1,2 процентных пункта.
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Нынешний рейтинг самых эффективных фирм Aripaev составлял на основании двух показателей – оборота и прибыли на каждого работника. Фирмы, продающие топливо и недвижимость, заметно выделяются в нынешнем рейтинге.