Назад 24.07.25, 09:31 «Если я останусь в тюрьме, то потеряю работу». Суд не выпустил обвиняемых в США эстонцев под домашний арест «Я даже не знаю этих людей. Меня обманули, я был втянут в схему. Я хочу честно доказать, что меня использовали. Я хочу сотрудничать», – сказал вчера на судебном заседании Ренек Тику, обвиняемый в крупной страховой афере в США.

Суд оставил в среду большинство подозреваемых по громкому делу под стражей.

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Ещё один обвиняемый Юрий Карунас сказал, что его работодатель так ждал его возвращения, что дал ему оплачиваемый отпуск, пока ситуация не прояснится.

В то же время в США готовится запрос на экстрадицию их и ещё двух человек. Пока в течение ближайшего месяца не поступит соответствующий запрос, мужчины, вероятно, будут ожидать его за решёткой.

Под домашний арест не выпустили

Во вторник в накалявшемся зале Таллиннского окружного суда прошёл марафон судебных заседаний, на которых обсуждали судьбы четырёх эстонцев, арестованных по запросу США. На скамье подсудимых сменяли друг друга Илья Карунас, Эрик Юргенс, Ренек Тику и Юрий Карунас, которых власти США обвиняют в крупномасштабном мошенничестве с американским медицинским страхованием. Эстонские власти задержали их по просьбе США в конце июня.