Защитник обвиняемого в миллиардном мошенничестве в США: он не осознавал, что является частью схемы
Власти США обвиняют эстонцев в крупнейшем в истории медицинском страховом мошенничестве и отмывании почти миллиарда долларов. Согласно обвинению, схемой управляли из России, но большинство ее участников имеют эстонское гражданство.
Четверо из них были арестованы в Эстонии по запросу США на прошлой неделе и в настоящее время находятся под стражей. По данным Delfi, речь идет о Юри Карунасе, Ренеке Тику, Илье Карунасе и Эрике Юргенсе.
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В США в ходе операции под названием «Золотая лихорадка» раскрыто крупнейшее в истории мошенничество с медицинским страхованием на сумму более 10 миллиардов долларов. В том числе четверо подозреваемых задержаны в Эстонии.
Расположенная в Кохтла-Ярве компания TNC-Components является одним из крупнейших в Эстонии производителей мебельных компонентов, мебели для кухонь и ванных комнат, а также гардеробов. Свой вклад в обеспечение того, чтобы действующая уже более 20 лет компания могла успешно расти и развиваться, вносит и Ида-Вирумааское отделение Кассы по безработице. На сегодняшний день именно найденные сотрудниками этого отделения люди занимают большинство рабочих мест, которых в компании в общей сложности 115.