В Тартуском КСО подгорает. Терпение вкладчиков лопнуло
«У Тартуского кредитно-сберегательного общества очень мало времени, чтобы выйти из ситуации», – оценивает юрист Эрки Писуке, вокруг которого в последние полгода сплотились вкладчики. Они требуют семизначную сумму.
У расположенного в Тарту КСО уже много месяцев не хватает свободных средств.
Foto: Jassu Hertsmann
Сравнивая Тартуское КСО с другими кооперативами, испытывающими трудности, Писуке отмечает: вклады в Тартуское КСО значительно больше. Тартуский кооператив привлек больше капитала, чем обанкротившиеся Erial и Eesti Areng вместе взятые. Поэтому его возможный крах был бы еще болезненнее.
Руководство крупнейшего в Эстонии КСО обвиняет друг друга
