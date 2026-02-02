Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,15%319,48
  • OMX Riga−3,25%903,07
  • OMX Tallinn−0,13%2 086,73
  • OMX Vilnius−0,43%1 416,23
  • S&P 500−0,43%6 939,03
  • DOW 30−0,36%48 892,47
  • Nasdaq −0,94%23 461,82
  • FTSE 1000,02%10 225,87
  • Nikkei 225−1,25%52 655,18
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%91,12
  • OMX Baltic−0,15%319,48
  • OMX Riga−3,25%903,07
  • OMX Tallinn−0,13%2 086,73
  • OMX Vilnius−0,43%1 416,23
  • S&P 500−0,43%6 939,03
  • DOW 30−0,36%48 892,47
  • Nasdaq −0,94%23 461,82
  • FTSE 1000,02%10 225,87
  • Nikkei 225−1,25%52 655,18
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%91,12
  • 02.02.26, 08:39

В Тартуском КСО подгорает. Терпение вкладчиков лопнуло

«У Тартуского кредитно-сберегательного общества очень мало времени, чтобы выйти из ситуации», – оценивает юрист Эрки Писуке, вокруг которого в последние полгода сплотились вкладчики. Они требуют семизначную сумму.
У расположенного в Тарту КСО уже много месяцев не хватает свободных средств.
  • У расположенного в Тарту КСО уже много месяцев не хватает свободных средств.
  • Foto: Jassu Hertsmann
Сравнивая Тартуское КСО с другими кооперативами, испытывающими трудности, Писуке отмечает: вклады в Тартуское КСО значительно больше. Тартуский кооператив привлек больше капитала, чем обанкротившиеся Erial и Eesti Areng вместе взятые. Поэтому его возможный крах был бы еще болезненнее.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Эпицентр
  • 28.01.26, 13:52
Кооперативам приходит конец? «Привет из девяностых, только в аккуратной упаковке»
Руководство крупнейшего в Эстонии КСО обвиняет друг друга
У всех кредитно-сберегательных обществ Эстонии есть меньше года, чтобы перерегистрироваться и работать дальше как банки или кооперативные банки. Предприниматели ругают регуляции и уверяют, что сделают все возможное, чтобы клиенты не потеряли своих денег. Между тем в крупнейшем КСО страны разворачивается конфликт.
Новости
  • 08.01.26, 08:27
Испытывающее финансовые трудности КСО задолжало сотни тысяч евро
У Тартуского кредитно-сберегательного общества уже несколько месяцев числится задолженность почти в 275 000 евро, которую оно до сих пор не реструктурировало.
Новости
  • 21.11.25, 17:37
ERIAL признан банкротом: КСО задолжало вкладчикам почти 15 млн евро
Суд объявил о банкротстве скандального кредитно-сберегательного общества ERIAL, которое задолжало около 15 млн евро 1600 вкладчикам.
Новости
  • 14.07.25, 14:16
Участвовавшая в схеме ERIAL компания обанкротилась
Компания Transpire, участвовавшая в присвоении средств вкладчиков кредитно-сберегательного общества ERIAL, признана банкротом.
  • KM
Sisuturundus
  • 02.02.26, 09:17
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании
Компания Forus, основными сферами деятельности которой являются недвижимость и услуги безопасности, внимательно следит за устойчивостью своего цифрового присутствия и работы. Большую роль в этом играет вторичное использование оборудования, заодно позволяя контролировать расходы без ущерба для качества.

Самые читаемые

1
Новости
  • 30.01.26, 18:52
Известный производитель окон закрылся, руководство компании продолжит работу в фирме Хелениуса
2
Новости
  • 31.01.26, 15:32
Известный зоомагазин ушел в убыток
3
Подсказка
  • 30.01.26, 15:04
Сроки подачи деклараций в 2026 году. Держите свои налоги под контролем
4
Новости
  • 01.02.26, 11:51
Эстония допускает закрытие границы с Россией после инцидента в Васкнарве
5
Новости
  • 30.01.26, 13:48
Хандо Суттер видит тревожные изменения. «В Эстонию инвестировать особого смысла нет, скорее — в Литву»
6
Эпицентр
  • 30.01.26, 06:00
«Вместо боеприпасов в Эстонии сбрасываем с дрона банки от йогурта»

Последние новости

Mнения
  • 02.02.26, 11:58
Предприниматели ЕС: время перемен. Собственное европейское производство должно быть на первом месте
Новости
  • 02.02.26, 10:31
Пеэтер Луйкмель о новом главе ФРС: это компромиссный выбор
Новости
  • 02.02.26, 09:56
Субсидии производителям возобновляемой энергии в 2025 году достигли 70 млн евро
  • KM
Sisuturundus
  • 02.02.26, 09:17
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании
Биржа
  • 02.02.26, 08:59
Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать
Эпицентр
  • 02.02.26, 08:39
В Тартуском КСО подгорает. Терпение вкладчиков лопнуло
Новости
  • 02.02.26, 06:00
Старики-разбойники: братья сколотили крупнейшее состояние в Эстонии и пустили его на ветер
Новости
  • 01.02.26, 16:55
ФОТО: Корпоратив Grossi собрал 4000 человек со всей Эстонии, Олег Гросс удивил игрой на баяне

Сейчас в фокусе

Граница России в Эстонии в Нарве.
Новости
  • 01.02.26, 11:51
Эстония допускает закрытие границы с Россией после инцидента в Васкнарве
Крупный предприниматель Йоаким Хелениус привлек в правление производителя окон Fenestra руководителей недавно обанкротившейся компании Rekman.
Новости
  • 30.01.26, 18:52
Известный производитель окон закрылся, руководство компании продолжит работу в фирме Хелениуса
Вчера вечером Олег Гросс сыграл на баяне перед 4000 зрителей в спортивном холле в Раквере.
Новости
  • 01.02.26, 16:55
ФОТО: Корпоратив Grossi собрал 4000 человек со всей Эстонии, Олег Гросс удивил игрой на баяне
Иллюстративное фото.
Биржа
  • 31.01.26, 16:23
Новая ИИ-модель Google обрушила акции производителей видеоигр
Иллюстративное фото.
Новости
  • 01.02.26, 12:53
«Выживают только единицы»: Venus Club сокращает расходы и дни работы
Сеть зоомагазинов Kika, насчитывающая 50 торговых точек, по итогам прошлого финансового года ушла в убыток.
Новости
  • 31.01.26, 15:32
Известный зоомагазин ушел в убыток
Основатель биотехнологической компании Icosagen и член Академии наук Март Устав признает, что до сих пор наука очень мало помогала развитию экономики, бизнеса и повышению качества жизни людей в Эстонии.
Новости
  • 01.02.26, 15:14
От сибирской деревни до глобального успеха: как Март Устав объединил науку и бизнес
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета
  • KM
Content Marketing
  • 07.01.26, 13:03
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026