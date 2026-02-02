В Тартуском КСО подгорает. Терпение вкладчиков лопнуло

Руководство крупнейшего в Эстонии КСО обвиняет друг друга

У всех кредитно-сберегательных обществ Эстонии есть меньше года, чтобы перерегистрироваться и работать дальше как банки или кооперативные банки. Предприниматели ругают регуляции и уверяют, что сделают все возможное, чтобы клиенты не потеряли своих денег. Между тем в крупнейшем КСО страны разворачивается конфликт.