Повседневная жизнь перевозчиков - 20-летний опыт работы

Переезд не повседневная и не лёгкая задача, требующая тщательного планирования, обдумывания и зачастую - решения уникальных проблем. «Переезд - это обычно сложная задача для людей и выход из повседневной зоны комфорта. Мы хотим, чтобы это было максимально просто, быстро, удобно и безопасно для всех», - говорят Ассо Касук, менеджер по работе с клиентами, и Рейн Мерисалу, член правления мувинговой фирмы AVA-Ekspress OÜ, которая начала работать в 1998 году.

Начавшая свою деятельность 21 год назад с мувинга по Эстонии, из маленькой фирмы с двумя автомобилями AVA-Ekspress выросла в большое предприятие, обслуживающее практически все сферы деятельности: от министерств до крупных компаний. К ним обращаются с простыми задачами по перевозкам, а также с переездом в дома и офисы. К ним обращаются за помощью и тогда, когда надо перевезти специальное оборудование или ценное имущество: переместить можно всё, что вам потребуется. Ещё важно иметь большой опыт переезда за границу и сеть контактов, чтобы суметь получить быстрый и удобный сервис при выезде за пределы Эстонии, а также в Европе.

Успех компании, в первую очередь, обусловлен ее многолетним опытом, доверием клиентов, открытостью для новых решений и профессиональным персоналом. Перевозчики - это больше, чем просто работа. Каждый работник мувинговой фирмы должен быть отличным переговорщиком, чтобы клиент чувствовал себя в процессе переезда комфортно и безопасно. «Мы хотим, чтобы наши клиенты были довольны происходящим в процессе переезда, чтобы все работы выполнялись именно так, как хочет клиент. Кроме того, мы придаем большое значение обучению наших сотрудников безопасному обращению с оборудованием, его упаковке и транспортировке, необходимых для перевозки, а также оказываем помощь в развитии коммуникационных навыков», - сказал Мерисалу.

Перевезти можно всё

Переезд предполагает не только перемещение стульев и ящиков из одного места в другое, но часто и много других проблем. Например, заводское оборудование, дорогие лабораторные устройства или гигантские сейфы, не говоря уже о концертных роялях, также бывает нужно перевезти. Для опытного и профессионального специалиста по мувингу не составит проблемы спустить пианино весом 300 кг вниз по узкой лестнице Старого города или упаковать бесценную краску и перевезти её через всю Европу. Сотрудники AVA-Ekspress обрели за эти годы огромный бесценный опыт, которым делятся с коллегами. Упаковать и перевезти можно всё, от обычного дома или канцелярских принадлежностей до ценных картин и скульптур. Однако главное в этой работе то, что предметы должны быть доставлены точно такими же, какими были получены от клиента. Ничто не должно быть потеряно или сломано в дороге, и к этому относятся очень ответственно.

При необходимости мувинговой компании также помогают прораб и выездной представитель, с которым удобно обмениваться идеями, чтобы всё прошло без сучка без задоринки. Многолетний опыт показал, что для каждой проблемы найдётся решение. Клиенты зачастую очень озабочены вопросами конфиденциальности, но в AVA-Ekspress побеспокоились также и об этом. «Мы высоко ценим приватность и конфиденциальность как наших бизнес- клиентов, так и частных лиц. Вот почему у нас нет проблем с этим на протяжении многих лет», - говорят представители AVA-Ekspress.

Особые возможности облегчают перевозку

Одной из самых сильных сторон AVA-Ekspress многие клиенты считают особые транспортные возможности. Грузовики с регулируемой температурой для перевозки ценных предметов искусства и объектов истории, лестничные роботы механизмы для подъема нестандартных предметов через окна теперь используются постоянно, что делает перемещение не только более дешевым, но и более удобным. «Чем больше специальных решений, тем больше выигрываем и мы, и наши клиенты», - говорит Касук. Множество специализированных функций значительно ускоряют работу и снижают риск повреждений.

Перевозка часто сопровождается кратковременным или долгосрочным хранением, что используется как для домашнего, так и для офисного переезда. «Склад – это промежуточный этап при переезде, ремонте или смене домов, а также для хранения сезонных предметов, таких как велосипед, снегоход или лыжи. Недавно с соблюдением всех требований был перемещён новый склад площадью 1800 м2. Склад застрахован, охраняется и хорошо утеплён. Есть клиенты, которые хранят свои личные вещи у нас уже почти двадцать лет», - рассказывают Мерисалу и Касук.

Разумеется, AVA-Ekspress предлагает не только оборудование и складские помещения. Гибкое взаимодействие между отделом продаж, супервайзером и руководителями проектов обеспечивает максимально возможную точность выполнения работ, основной гарантией которых являются ИТ-решения, специально разработанные для деятельности компании. Помимо обеспечения более быстрой коммуникации и выполнения задач, они также помогают добиться беспроблемного и прозрачного общения с клиентами без бумажной волокиты.

Увлекательный опыт и доверие клиентов

В дополнение к перевозке более простых предметов, AVA-Express обладает огромным опытом работ самого разного вида, от переезда суперминистрата до недавнего переезда Верховного суда Тарту. В первые годы работы компании, вспоминает Мерисалу, одним из первых предприятий, переехавших с помощью AVA-Ekspress, был Äripäev. «При переезде в 1998 году с улицы Тулика в офисное здание на Пярну мнт. воспользовались нашими услугами. Точно так же мы помогли Äripäev полтора года назад переехать на улицу Вана-Лыуна. Если заслужить чье-то доверие, можно быть уверенным, что к вам обратятся и в следующий раз, и вас порекомендуют другим как хорошего партнера.

«Прошлой весной библиотека Тартуского университета завершила многолетний проект, связанный с разборкой и сборкой мебели для всего здания, а также упаковкой и распаковкой почти пяти миллионов книг. Керту Ури, начальник отдела развития библиотек Тартуского университета, прокомментировала завершённый переезд так: «Для долгосрочного сотрудничества, которое мы имеем сейчас, чрезвычайно важна гибкость, которую я особенно ценю в AVA-Ekspress. Мы можем обсуждать всё вместе, договориться о том, как будет организована работа и составить разумный график. В свете того, что процессу переезда сопутствовали всяческие неожиданности и обстоятельства, которые мы не могли предусмотреть, сотрудничество и гибкость, которые продемонстрировала AVA-Ekspress, неоценимы для меня.

В том, что в качестве партнера была выбрана фирма AVA-Ekspress, важную роль сыграли доверие и уверенность. «Переезду всегда сопутствует большая предварительная, а затем завершающая работа», - отметил Касук. Предложения по серьёзным переездам никогда не обсуждают только по телефону, но также в офисе клиента или у него дома, консультируют о том, как рассортировать, упаковать и пометить перевозимое имущество. Кроме того, проговаривают с клиентом процесс переезда, чтобы перед подачей предложения удостовериться в том, что для обеих сторон не осталось неясностей. и, при необходимости, говорят об условиях в пункте назначения, чтобы ответить на любые вопросы, начиная от переезда в целом и до решения вопроса парковки автомобиля.

Подборка масштабных и очень успешных проектов, выполненных за последние годы:

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Плюсы и минусы зарубежных переездов

AVA-Ekspressi üheks suurimaks väljakutseks и в тоже время ja samas ka müügiartikliks on väliskolimised. Компания, осуществляющая зарубежный мувинг, должна иметь опыт оказания поддержки во всём, что может понадобиться клиенту при выезде из Эстонии или при его возвращении.

За прошедшие годы осуществить переезд в другую страну помогали дипломатам, военнослужащим, бизнесменам, климатическим беженцам и пенсионерам. Помимо Европы, Мерисалу называет в качестве наиболее экзотических мест, куда осуществлялся переезд, Австралию, Канаду, Россию, Казахстан, Америку, Уругвай, Дубай и острова Фиджи. «Переезд за границу, конечно, намного сложнее, чем переезд внутри страны, потому что у каждого государства свои требования. В некоторых странах существуют высокие таможенные пошлины, а люди не знают, что им придётся платить пошлину за личные вещи. Зачастую при переезде требуется чрезвычайно подробная документация, особенно если вы хотите взять с собой пистолет, мотоцикл, домашнего питомца или лодку».

При наличии особых требований при переезде отлично поможет мувинговая фирма. Это компания, которая организует все документы и дает вам информацию о том, что вы можете или не можете взять с собой, в зависимости от специфики страны, в которую вы переезжаете. В ситуациях, когда большую часть времени и нервов отнимает подготовка к переезду, наших клиентов всегда ждёт тёплый приём, так как проблемы в связи с оформлением бумаг у них случаются крайне редко.

Сотрудники и клиенты создают основу компании

Для компании сотрудники важны так же, как и наши клиенты. «Мы очень ценим наших сотрудников, потому что, когда персонал доволен, наши клиенты тоже довольны. Для нас важно, чтобы сотрудники могли проводить вечера дома и отдыхать по выходным. Люди, которые добровольно приходят на работу во время выходных, должны получать достойную награду. Ни один работодатель не вправе ожидать, что люди будут работать ночью или на Рождество», - говорит Мерисалу. Кроме того, грузчики получают дополнительную оплату за спецработы, и их профессиональные навыки высоко ценится предприятием. «Если перевозчик доволен и с радостью выполняет свою работу, то и клиент счастлив – это так просто. Мотивация работников важна, чтобы работа была выполнена вовремя и корректно. Гибкая рабочая система и мотивирующие выплаты помогают обеспечить это», - сказал Касук. Помимо Äripäev, многие компании и частные лица не раз пользовались услугами AVA-Ekspress при переезде. По словам Мерисалу, клиентам очень приятно звонить в качестве старых знакомых, через 5-10 лет после их последнего переезда, чтобы снова обратиться за помощью. «Ядро нашей команды было вместе все эти 20 лет. Мы знаем, насколько важен прямой контакт, это способствует доверию и уверенности. Основываясь на нашем многолетнем опыте, мы можем заранее оценить рабочую нагрузку, чтобы составить ценовые предложения, которые не будут позднее вырастать, и установленные сроки будут соблюдены. Клиент также может быть уверен, что работа будет завершена в соответствии с договорённостью».

Это всегда было и, безусловно, так и останется важным конкурентным преимуществом AVA-Ekspress.