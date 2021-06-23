Кальюлайд: постоянно бросающие вызов безопасности Европы страны никуда не исчезли

В среду, 23 июня, Эстония отмечает 102-ю годовщину победы в Освободительной войне. Глава государства Керсти Кальюлайд произнесла по этому случаю речь в Пайде, в том числе напомнив о том, что те силы и страны, которые постоянно бросают вызов для европейской безопасности, никуда не исчезли.

Pечь президента Эстонии Керсти Кальюлайд Фото: TAIRO LUTTER

Pечь президента Эстонии Керсти Кальюлайд, которую она произнесла в Пайде на параде в честь Дня победы, в полном объеме.

Дорогие члены Кайтселийта, народ Эстонии – жители Пайде и те, кто смотрит за нами из дома!

Сегодня после вынужденной паузы мы вновь имеем возможность отметить День победы как положено – для парада на центральной площади Пайде выстроились сотни членов Кайтселийта, патриотических объединений юношей и девушек, военнослужащие союзников.

Я хочу поговорить о нашей воле и готовности защищать свою страну, а также об утихшем кризисе коронавируса. Жители Эстонии вновь могут собраться вместе и отметить 102-ю годовщину победы над Ландесвером и окончание холодной зимы в условиях пандемии.

Укреплением обороноспособности и воспитанием воли к защите своей страны следует заниматься постоянно. Ровно также надо продолжать вести и борьбу с вирусом. Наша защищенность от вирусов тоже зависит от нашей воли: вопрос в том, сможем ли мы вакцинировать население Эстонии, чтобы в дальнейшем не пришлось отменять ни одного дня занятий в школе и не потерять ни одной жизни?

В этом сражении каждый из нас является солдатом на поле боя: защищая себя, мы помогаем всей Эстонии. Скорее всего, нам год за годом придется наращивать наши усилия и на этом фронте – за первыми этапами вакцинации должны последовать новые, чтобы мы смогли защитить общество или подготовить оборону против новых и мутировавших вариантов вируса. Мы еще не знаем, как все сложится, но сражение с болезнью на некоторое время стало самой актуальной задачей концепции всеобъемлющей государственной обороны.

Огни победы сверкали и в прошлом году, осветив своими искрами всю Эстонию. Огонь доставили из Кадриорга лучшие представители патриотических объединений юношей и девушек всех уездов. Это была красивая церемония, проведенная в рамках допустимых условий. Но ровно так же как удаленное обучение не способно стать заменой полноценной школьной жизни, ничто не сможет полностью заменить традиционного парада по случаю Дня победы и празднования этого дня во всех уездах.

Дорогие эстонцы,

наша модель государственной обороны во многом уникальна. Подобные Кайтселийту добровольческие организации гособороны и обязательная срочная служба, разумеется, встречаются и в других странах. Однако лишь в небольшом количестве государств мира штат подразделений военного времени практически целиком состоит из резервистов и членов Кайтселийта, в которых обычным гражданам, а не профессиональным военным доверяют не только выполнение обязанностей обычного солдата – на них в том числе возлагают задачи по управлению частями и отрядами, а также доверяют очень сложные системы вооружения.

Только что закончил службу и был зачислен в запас первый выпуск резервистов, обученных использовать Spikе – это ракетный комплекс, который выводит противотанковые возможности наших Сил обороны на совершенно новый уровень.

В мае этого года в Нурмси и других уголках Эстонии члены Кайтселийта проводили совместные учения с десантниками и спецназовцами союзников – на фоне последних они не выглядели любителями. Напротив, они зарекомендовали себя в качестве профессиональных добровольцев. Честь им и хвала!

Честь и хвала вам, стоящим сегодня в строю здесь, в Пайде, и десяткам тысяч резервистов, которые сейчас находятся дома, – именно вы стоите на страже Эстонию.

Столь значительная опора вооруженных сил на обученный резерв является не столько вынужденной мерой, обусловленной малым размером страны и сложным геополитическим положением Эстонии, сколько возможностью пополнить ряды защитников лучшими и мотивированными гражданами, которые в мирное время предпочитают работать в какой-то другой интересующей их сфере.

Такая модель государственной обороны жизнеспособна лишь в том случае, когда эти граждане регулярно соприкасаются со своими учителями – командирами, а также соратниками – другими резервистами. Речь не об отмененных в какой-то период парадах.

Не будем забывать, что длившийся полтора года коронавирусный кризис отменил множество запланированных обычных и дополнительных учебных сборов. Учения крайне важны для укрепления готовности и боеспособности наших резервных подразделений. Я знаю, что благодаря проявленной смекалке Силы обороны и Кайтселийт поддерживали ее во время кризиса, но они ожидают возможности снова собраться вместе на крупных учениях.

Мне было невероятно приятно слышать, когда во время "Весеннего шторма" многие работодатели Эстонии заявили, что и они были готовы освободить резервистов от работы и отпустить их на учения. Они были готовы на большее – платить этим мужчинам и женщинам зарплату во время их нахождения на маневрах.

Честь и хвала вам, работодатели Эстонии, понимающие сущность нашей резервной армии! В этом году ваш вклад в "Весенний шторм" оказался не таким большим, поскольку на эти учения позвали мало резервистов, но уже в следующем году на счету снова будет каждый!

Дорогие жители Эстонии!

В ходе преодоления кризиса системы здравоохранения в последние полтора года наше государство и общество приобрели поучительный, но очень тяжелый опыт. По-человечески понятно, что теперь мы хотим получить передышку. Отдохнуть от забот, бед и душевной боли последнего года.

Во время этой паузы мы не можем себе позволить роскошь быть совсем беззаботными, поскольку мир за пределами показателей количества зараженных и статистики вакцинации отнюдь не стал более спокойным и безопасным. Прошедший неделю назад саммит НАТО подтвердил общую озабоченность союзников будущим нашего альянса и продемонстрировал сильное желание преодолеть проблемы 21-го века.

Но те силы и страны, которые постоянно бросают вызов для европейской безопасности никуда не исчезли. Это силы и страны, которые хотят, чтобы будущее Европы формировалось не через свободное самоопределение народов, а по праву сильного. Мы должны проследить за тем, чтобы сегодняшние крупные учения нашего восточного соседа не переросли во что-то большее, чтобы следующие месяцы не стали фатальными для будущего Украины, Беларуси или Молдовы.

Когда мы отрабатывает защиту Эстонии, не важно, делаем ли мы это в поле, штабах, на уровне правительства, совета по государственной обороне, саммита министров НАТО, – не может считаться проявлением слабости, страха или свидетельством безусловной опасности, угрожающей нам если не сегодня, то завтра. Наоборот – именно постоянная практика, упражнения, определение потребностей обороны и анализ возможных планов действий противника, а также наша готовность реагировать на них укрепляет уверенность в том, что мы защищены.

Поскольку мы уже подумали обо всех угрожающих Эстонии рисках. Поскольку у нас всегда готов план. И он существует не только на бумаге: в соответствии с ним мы действуем, закупаем снаряжение, ведем подготовку, консультируемся с союзниками о совместном использовании наших сил.

Поэтому нас нельзя застать врасплох. Поэтому мы уверены в себе. Поэтому мы всегда сможем победить. Так мы бережем Эстонию!

Да здравствует Кайтселийт!