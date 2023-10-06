Экономист: вскоре цены в Эстонии сравнятся с финскими и шведскими

Старший экономист Swedbank Лийз Эльмик. Фото: Liis Treimann

К 2024 году уровень цен на продукты питания в Эстонии может сравняться с Финляндией и Швецией, пишет старший экономист Swedbank Лийз Эльмик.

Средний уровень цен остается примерно на том же уровне с июня. За год средняя потребительская корзина подорожала на 4 процента.