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dv.ee

6 октября 2023 в 9:47









Рост цен в Эстонии затормозился. Уускюла: это результат слабой экономики Эстонии

Главный экономист банка Luminor Ленно Уускюла. Фото: Liis Treimann

Инфляция в сентябре в месячном сравнении не изменилась. Главный экономист банка Luminor Ленно Уускюла считает, что остановка роста цен – это не повод для радости, а результат слабой экономики Эстонии.

«В Эстонии цены не меняются уже три месяца. Это большое отличие от зоны евро, где за три месяца цены выросли на 1,1%, что означает уровень инфляции в 4,2%. У нас активный рост цен закончился, и наступило время, когда цены в Эстонии растут медленнее, чем в еврозоне», – пишет Уускюла.