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Пеэтер Коппель

16 октября 2023 в 8:29









Пеэтер Коппель: болтовня о «новой экономической модели» взрывает мозг

Пеэтер Коппель. Фото: Andras Kralla

Было бы неплохо прекратить болтовню о «новой экономической модели» – в ней нет ничего нового, пишет специалист по инвестициям Пеэтер Коппель.

На фестивале мнений мне удалось поучаствовать в организованной Rohetiiger панельной дискуссии, где обсуждались «экономические модели будущего» – в контексте того, что, по мнению многих, зеленая революция как таковая якобы предполагает, что существующая экономическая модель будет заменена и вместо нее появится нечто совершенно иное.