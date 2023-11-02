Министр финансов предпринимателям: государство вас не забыло!

Tesla выиграла первый суд о смертельном ДТП из-за автопилота

Tesla выиграла первый судебный процесс, связанный с обвинениями компании в причастности ее системы автопилота к аварии со смертельным исходом, сообщает агентство Bloomberg во вторник, 31 октября.

Tesla выиграла первый судебный процесс, связанный с обвинениями компании в причастности ее системы автопилота к аварии со смертельным исходом, сообщает агентство Bloomberg во вторник, 31 октября.