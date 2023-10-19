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Яак Ааб

19 октября 2023 в 8:15









Яак Ааб: госбюджет уничтожит экономику Эстонии

Яак Ааб считает, что проект госбюджета необходимо существенно переделать. Фото: Liis Treimann

Представители различных организаций и предприниматели не скрывают своего разочарования правительством, поскольку не видят, чтобы у коалиции был план по оживлению экономики и поддержке людей и предприятий, сказал заместитель председателя парламентской финансовой комиссии Яак Ааб. Поэтому, по его словам, фракция Центристской партии сделала предложение отклонить законопроект о государственном бюджете в первом чтении.

«Правительство должно представить план действий на ближайшее будущее, а не непрозрачный законопроект, который совершенно не учитывает проблемы людей и предприятий, а также не способствует оживлению экономики. Проект госбюджета необходимо существенно переделать. Мы согласны с мнением многих предпринимателей, что бюджет не предусматривает плана, как оживить переживавшую спад экономику.

Правительство равнодушно наблюдает за тем, как предприятия накрывает волна банкротств, а безработица продолжает расти. Коалиция заботится лишь о том, чтобы все было хорошо в таблице в Excel – реальная ситуация, проблемы людей их не интересуют. В среднем налоговая нагрузка каждого человека трудоспособного возраста в ближайшие два года увеличится на 1700 евро в год. Премьер-министр, министр финансов и остальные члены правительства продемонстрировали свою полную некомпетентность. Вся Эстония страдает из-за их нерешительности и беспечности», – сказал Ааб.

По словам Ааба, правительство занято исключительно выполнением предвыборного обещания реформистов – отменой налогового горба, что обойдется государству 500 млн евро. «Чтобы найти деньги на эту реформу, весной повысили налоги, ввели новый налог, заморозили на четыре года зарплаты полицейских, спасателей и, по сути, учителей. О повышении пенсий правительство молчит. Местные самоуправления оказались на грани выживания, так как правительство повесило на них дополнительные обязательства, инфляция съела значительную часть доходов людей, однако правительству нет до этого никакого дела. Плачевную ситуацию, в которой мы сейчас оказались, можно было предотвратить, приняв грамотные решения и отказавшись от глупых шагов», – сказал Ааб.

Согласно прогнозу Центробанка Эстонии, в этом и следующем году безработица будет расти, а многие промышленные предприятия смогут себе позволить сохранить рабочие места лишь с частичной нагрузкой. Ааб подчеркнул, что решение этой проблемы никак не отражено в госбюджете следующего года. «Кая Каллас была так занята сохранением своего кресла, а до этого – формированием коалиции, что у нее не было ни времени, ни желания заниматься решением проблемы быстрого роста цен.

В результате цены на сырье выросли, промышленное производство сократилось, и эстонские предприятия не могут конкурировать на международном рынке. Правительство не предлагает решений, которые помогли бы облегчить ситуацию, а госбюджет в его нынешнем виде топит экономику Эстонии», – сказал Ааб.

Он отметил, что повышению налогов не видно конца, и в 2025 году у людей будет оставаться еще меньше денег. «В следующем году будет отменен бесплатный общественный транспорт, автомобильный налог будет больше, чем изначально планировалось. Правительство заявило, что в 2025 году нужно собрать еще 400 млн евро, какой в этих целях будет введен налог, пока неизвестно. Повышаются госпошлины, платы за использование окружающей среды и другие платы. Общая налоговая нагрузка людей и предприятий в течение следующих двух лет вырастет на миллиард евро. Это приведет к ухудшению экономической ситуации», – добавил Ааб.