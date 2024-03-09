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Каур Лассь

9 марта 2024 в 10:15









Каур Лассь: Эстония, в которой я хотел бы жить, — семь основ

Каур Лась Фото: Собственный архив

Видение счастливого будущего Эстонии – это гармоничное сочетание разных решений, а не один “золотой ключик”, решающий все проблемы, – пишет Каур Лассь в статье, отправленной на конкурс мнений Edukas Eesti.

Пусть Эстония будет обеспечивающим комфортную жизнь, духовно сильным и энергетически независимым эко-государством с циркулярной экономикой. Страной, где прозрачное гражданское общество и личная ответственность создали благодатную почву для инновационного бизнеса, который в свою очередь позволяет экспортировать наши услуги и продукты. Наше правовое пространство понятным и простым, административный аппарат - дружелюбным к гражданам и бизнесу, а готовность к сотрудничеству будет впечатлять каждого приезжего.