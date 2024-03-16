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17 марта 2024 в 13:08









Тийт Пруули: обсудим введение налога на собак!

«Как и в случае с другими налогами, при обсуждеии налога на собак сразу возникает множество эмоциональных вопросов», — говорит предприниматель Тийт Пруули. Фото: Liis Treimann

Продвижение идеи налога на собак – стоящая мысль, считает предприниматель Тийт Пруули.

Собаки сами по себе здесь роли не играют. Речь идет о налогах и устройстве налоговоой системы. Псы только указывают на ряд проблем, связанных с налогообложением.

Налог на автомобили, налог на собак, земельный налог и некоторые другие подобные налоги вызывают дискуссию и, в конечном итоге, обеспечивают лучшее понимание гражданами того, почему и как собираются налоги и как эта система может быть эффективной и в конечном итоге полезной для всего общества.

Прежде всего, налогом на собак мы демонстрируем, что сборами следует облагать не чрезвычайную ситуацию, а то, что мы себе позволяем, когда налоги уплачены, а деньги еще остались. Собака не является крайней необходимостью, если оставить в стороне собак-поводырей и собак-спасателей, а также в определенной степени, возможно, и охотничьих собак, которые используются для ограничения численности тех или иных промысловых животных.