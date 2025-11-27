Назад KM 27.11.25, 10:01 Рывок через Атлантику и удвоенная стоимость компании: Storent намерена изменить привычки американцев в том, что касается аренды техники В бизнес-новостях мы чаще видим заголовки о том, как крупные американские фонды покупают в странах Балтии перспективные компании. Но на рынке аренды строительной техники развернулся противоположный сценарий: принадлежащая латвийцам компания Storent Holding, работающая в Эстонии и хорошо здесь известная, приобрела американскую компанию и буквально за одну ночь кардинально изменила свое игровое поле.

О том, почему в строительной отрасли Техаса бумага по-прежнему сильнее интернета, как за один год удвоить стоимость компании и почему успешному бизнесу все равно нужно выпускать облигации и занимать деньги у общественности, мы говорим с председателем правления Storent Holding Андрисом Павловсом.

Начнем с того, что вызвало в бизнес-среде заметный шум. Компания из Балтии покупает бизнес в США. Звучит амбициозно, а может даже авантюрно. Почему именно Америка и почему именно сейчас?

Согласен – со стороны это может выглядеть как большой прыжок в неизвестность. Но для нас это очень логичный, стратегически продуманный и просчитанный шаг. Хотя рынок США огромен и составляет почти половину мирового рынка аренды техники, с технологической точки зрения мы увидели в этом секторе определенный разрыв.

В Балтии мы привыкли к эффективности – тут все цифровое, точное, быстрое. А когда мы приехали в США, оказалось, что технологически рынок застрял даже не во вчерашнем, а позавчерашнем дне. Сервис там отличный, но процессы до сих пор во многом основаны на бумаге и ручном труде. Для нас это был явный сигнал: если перенести цифровые инструменты, которые мы уже создали и успешно протестировали здесь, мы сможем получить серьезное конкурентное преимущество.

Вы упомянули технологическое отставание в США. Можете привести конкретный пример?

Для нас естественно и нормально, что процессы Storent полностью цифровизированы – от подписания договора до заказа и управления техникой. Мы инвестируем в цифровизацию и решения на основе искусственного интеллекта. В этом отношении по собственным оценкам, мы опережаем традиционные стандарты американского сектора аренды минимум на десятилетие.

Конечно, важно и то, что в Америке бизнес по-прежнему сильно основан на личных отношениях. Мы это понимаем и не спешим все менять. Наша стратегия – партнерство. Мы приобрели 70% акций техасской компании Connect Rentals, а местные основатели сохранили 30% и продолжают управлять операционной деятельностью. Мы предоставляем им цифровой фундамент и финансовую мощь, а они – связи и знание рынка. Это позволяет нам работать эффективнее и быстрее, чем местные конкуренты.

Раз уж заговорили о «финансовой мощи» – взглянем на цифры. Вы объявили рекордные финансовые результаты. Что именно изменилось после приобретения?

Изменение действительно значительное. Эта сделка практически удвоила стоимость Storent – с 79,9 миллиона евро до 158,2 миллиона евро. Согласно формальным данным – это, как если бы мы владели американской компанией весь год, наш доход за последние 12 месяцев, до 30 сентября 2025 года, вырос на 33%. А EBITDA увеличилась на 70% и достигла 22,6 миллиона евро.

Это совершенно другой масштаб деятельности. Техас – один из самых динамичных рынков строительства в мире, где работы идут круглый год, тут нет такой сезонности, как в Балтии. Это позволяет нам планировать гораздо более стабильные денежные потоки.

Тем не менее, если компания растет так быстро, прибыльна и успешно работает в США, почему вы снова обращаетесь к инвесторам? В ноябре вы запустили выпуск новых облигаций на 18,5 миллиона евро. Банки вам не доверяют?

Наоборот! Американские банки встретили нас очень благожелательно: компания Storent получила финансирование, которое использовалось и для приобретения Connect Rentals, а также для инвестиций в основные средства. А облигации помогают нам расти, поскольку мы можем закупать технику, которую банки не финансируют. К тому же банки финансируют сделки по слияниям и поглощениям лишь частично. Поэтому облигации – стратегический выбор.

Во-первых, диверсификация. Во-вторых, облигации дают нам свободу действовать быстро. Привлеченный капитал пойдет не только на рефинансирование существующих обязательств, но и на дальнейшую экспансию как в США, так и в Европе. Мы видим возможности для приобретения новых компаний в США и расширения сети в Техасе и других регионах.

Мы предлагаем фиксированную ежегодную процентную ставку 10% на срок в 3,5 года. Это способ для инвесторов из стран Балтии напрямую участвовать в нашем росте.

10% звучат внушительно, но инвесторов всегда интересует вопрос: каков долгосрочный план? Как вы вернете эти деньги?

Наш курс предельно ясен. Мы не только увеличиваем доходы, но и наращиваем собственный капитал компании, готовясь к следующему крупному этапу – первичному публичному размещению акций (IPO) в ближайшие 2–3 года.

Выход на биржу станет естественным следующим шагом. Сейчас мы увеличиваем стоимость капитала, расширяем масштаб деятельности и внедряем новые технологии. Инвесторы в облигации финансируют именно эту стадию быстрого роста, которая, по нашему мнению, приведет к успешному IPO. Одно из наших стратегических направлений – создание в США единой сети путем интеграции нескольких региональных компаний в единую цифровую систему.

А как же дом, здесь, в Балтии? Не забудете о регионе после расширения в Америке?

Ни в коем случае. Балтийский регион остается нашим основным драйвером роста. В третьем квартале 2025 года наш доход от аренды в странах Балтии вырос на 17%, а доход от собственной техники – на 23%, что значительно превышает прогнозируемый годовой рост сектора (примерно на 7%, данные Forecon). Это подтверждает: даже расширяясь на международном уровне, мы продолжаем укреплять позиции дома.

Во всем регионе мы стратегически инвестируем в наиболее прибыльные группы крупной техники и увеличиваем вложения в малые инструменты, которые приносят максимальную отдачу и помогают наращивать долю рынка. Наши ключевые направления – ветровые и солнечные парки, строительство, Rail Baltic, бизнес-парки, военные проекты и сегмент организации мероприятий.

Латвия остается нашим основным рынком, где мы занимаем лидирующие позиции и участвуем в крупнейших национальных проектах. Литва – наш самый быстрорастущий рынок благодаря динамичной строительной отрасли и крупным проектам, таким как R heinm etal lи Rail Baltic. Эстония растет более умеренно, но мы стабильно увеличиваем свою долю, входя в новые ниши – мероприятия, производство и другие сегменты.

И напоследок – что бы вы сказали инвестору, который думает: стоит ли давать деньги компании, которая пытается покорить Америку?

Я бы сказал: мы уже не пытаемся. Мы это делаем. Наши финансовые показатели уже показывают, что стратегия работает. Storent больше не просто локальная компания по аренде техники – мы стали международным игроком с диверсифицированными потоками доходов и уникальным технологическим преимуществом.

Облигации – это шанс «запрыгнуть в этот поезд» сейчас, когда импульс роста самый сильный. У нас есть четкий план, доказанная бизнес-модель и, что самое важное, результаты, которые говорят сами за себя.

Условия предложения облигаций Storent:

Объем выпуска: 18,5 миллиона евро

Процентная ставка: 10% (фиксированная)

Срок: 3,5 года

Окончание подписки: 2 декабря этого года

Цель: рефинансирование и расширение в США и Европе