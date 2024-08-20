Алар Карис: нам нужен честный диалог между властью и гражданами

Президент Алар Карис. Фото: Arno Mikkor

Если власть кажется несправедливой, доверие к ней и, в конечном итоге, к стране подрывается. Государство не может быть смутным, нечетким, то есть человек должен ясно видеть, где его опора, сказал президент Алар Карис в своей речи по случаю Дня восстановления независимости Эстонии.

"Дорогие люди здесь в Кадриорге и по всей Эстонии!

33 года назад сбылась мечта о том, чтобы Эстония снова стала независимом государством. Нашим государством. Сегодня, в очередную годовщину восстановления независимости, я призываю всех соотечественников признать, что как миллионная нация мы смогли совершить великие дела – в науке, культуре, спорте, экономике – и восстановить свое государство. Невзирая на все проблемы безопасности и экономики, на повышения налогов и прочие трудности, мы проявили смелость и уверенность в себе.

Осенью 1991 года мы оглядывались в далекое прошлое, на прежнюю Эстонскую Республику, но вместе с тем надо было также заглянуть в будущее и задаться вопросом, какая часть нашего наследия заслуживает возрождения как непреходящая ценность. Каким должно быть Эстонское государство, которое мы восстанавливаем? В этом основном вопросе переплелись прошлое, настоящее и будущее.

При создании Эстонского государства было выражено непоколебимое стремление создать государство, основанное на справедливости, законности и свободе. После долгих лет оккупации приоритетной ценностью стала свобода, потому что мы поняли, что в стране без свободы правосудие становится пустым словом, а законы – просто инструментами власти.

Восстановление Эстонской Республики было также укреплением и развитием этой страны – так было сказано в новой конституции. И эта задача стоит перед нами и сегодня: укреплять и развивать государство, основанное на свободе, справедливости и законе. Эти слова определяют бытие и сущность Эстонии. Мы должны задуматься, какого внимания сейчас требуют от нас эти три основные ценности.

По красивому объяснению Вальдура Микиты, эстонское слово "tähelepanu" ("внимание") родом из времен древних морских путешествий, когда корабль ориентировали по звезде ("täht"), то есть курс задавали по Полярной звезде.

Свобода, справедливость и закон – это наша Полярная звезда, ориентация на которую всегда помогает Эстонии добираться до попутного течения.

Без свободы нам не удастся избежать нисходящей спирали рождаемости. Конечно, можно сказать, что имеющий жизненные силы народ так или иначе сохранится, и пусть люди сами решают, сколько детей они хотят, ведь нажимом или упреками тут ничего не добиться. Как отец и дед, я и не хочу навязывать кому-либо такие глубоко личные решения. Но я знаю, что помимо любви на эти решения могут повлиять и общая уверенность, качество жизни, возможности совмещать карьеру и семейную жизнь, достаточный доход, доступ к качественному уходу за детьми, доступное жилье, недорогие детские кружки по интересам, а также предсказуемость размера пособий на детей. Замечу, что постоянные рассуждения о возможном урезании этих пособий эту предсказуемость никак не обеспечивают.

Но прежде всего нынешние и будущие родители ожидают, что Эстония будет дружелюбной к детям, а такая атмосфера создается усилиями всего общества. В дружественной к детям Эстонии дети желанны, и желанный ребенок – самый счастливый.

Дорогие слушатели!

Многие люди воспринимают правительство как врага, который изматывает народ. Это опасное развитие событий, которое нельзя объяснить просто заблуждением. Люди хотят понимать, почему с них взимают налоги и как используются их деньги. Недостаточно констатировать, что расходы и доходы государства не сбалансированы. Политика правительства может быть правильной, но не менее важно, чтобы и люди считали долгосрочную схему финансирования правильной и справедливой.

Если власть кажется несправедливой, доверие к ней и, в конечном итоге, к стране подрывается.

Государство не может быть смутным, нечетким, то есть человек должен ясно видеть, где его опора.

В ситуации, когда экономика находится в упадке и многим трудно сводить концы с концами, повышение налогов может показаться особенно несправедливым. Я понимаю тревогу. Но я уверен, что смириться с налогами легче, если люди убеждены, что налоговая нагрузка распределена справедливо, собранные налоги обеспечат детям возможность учиться в школе, а молодым людям – в университете, что налоги помогут лечить больных, ухаживать за престарелыми, обеспечивать безопасность на улицах, охранять границу и защищать страну.

Нам нужен честный диалог между властью и гражданами, который развеет недоверие и поможет обеспечить ясность. Мы ждем от телекоммуникационной компании объяснений, почему она повышает цену на услугу. От стоящего перед классом учителя мы хотим услышать, почему он ставит именно такую оценку. И точно так же мы ожидаем от правительства аргументов, которые позволят верное решение воспринимать как верное. Разумное и ответственное поведение всегда находит в обществе достаточно большую поддержку.

Но доверием нельзя злоупотреблять, например, оправдывая все неприятное только угрозой безопасности. Угроза эта вполне реальна, но бесконечные ссылки на нее в конечном итоге заставляют усомниться в ней.

Дорогие соотечественники!

Мы привыкли быть на шаг впереди многих конкурентов. Но теперь экономический спад лишил нас лидирующих позиций.

Что поможет Эстонии двигаться вперед? Сбалансированный бюджет сам по себе не является очень амбициозной целью, во всяком случае, это не Полярная звезда, по которой можно проложить верный курс корабля. Как стимулировать экономический рост? Что помогло бы созданию рабочих мест и привлекло бы в Эстонию зарубежные компании? Нам надо говорить о всеобъемлющей конкурентоспособности – иными словами, о том, что могло бы стать козырными картами Эстонии.

Умные люди. Успешное будущее не построишь на глупости. Полярной звездой нашей экономики могло бы стать технологическое предпринимательство – превращение разработанных в исследовательских институтах технологий в материальные продукты, их массовое производство и дальнейшее совершенствование. В Эстонии немало предпринимателей, у которых есть опыт построения международной компании, есть у них теперь и деньги и, что еще более важно, имеются контакты для привлечения инвестиций.

Однако это невозможно без образования и образованности. Но какова долгосрочная программа финансирования системы образования, какова система поддержки студентов, как будет обеспечена преемственность учителей, преподавателей и научных сотрудников? И каким должно быть будущее системы профессионального образования?

Простая и дружелюбная деловая среда. Если успешный предприниматель после общения с чиновниками чувствует, что здесь он не слишком нужен, и начинает искать возможности перебраться за рубеж, значит, дела обстоят плохо. Как правило, предприниматели честны и не пытаются обмануть государство. Предприимчивость – это ценность, и стоит семь раз отмерить, прежде чем установить новое ограничение. Рынок по большей части работает сам по себе вполне успешно, и дополнительные ограничения не обязательно улучшают ситуацию.

Рабочая сила. Больная точка для многих предпринимателей. Ощущают ли молодые люди, уехавшие учиться за границу, что их ждут сюда обратно? Какова наша политика в отношении талантов и, шире, какова политика инвестиций в людские ресурсы? И еще – прибывающие в Эстонию чужеземцы должны жить по нашим правилам и с нашим языком. Выборочная легальная иммиграция, а не массовое прибытие экономических беженцев. Тогда приезжать сюда на работу и оседать здесь будут талантливые люди, понимающие необходимость выучить эстонский язык и интегрироваться.

Промышленность. Индустрия – это не что-то старомодное, что должно вымереть, уступив место стартапам. Нет, у стартапов и традиционной промышленности общее, совместное будущее. Надо прилагать усилия для того, чтобы создание высокопроизводительных промышленных рабочих мест в Эстонии было выгодно, и чтобы здесь начавшие свою деятельность компании оставались связанными с Эстонией.

Энергетика. Без энергии невозможно развивать промышленность, а без потребителей электроэнергии нет смысла инвестировать в ее производство. Наряду с ветрогенераторами и солнечными панелями будущее экологически чистой энергетики требует также гибкого производства. Это открытость новым технологиям и использование возможностей местных технологических компаний, например, в таких областях, как суперконденсаторы или электрохимия.

Инвестиции. Как говорит Роберт Китт: чтобы выбраться из экономического спада, надо инвестировать, ведь новые инвестиции создают рабочие места и добавленную стоимость. Инвесторы в Эстонии не исчезли, но здесь у нас есть некоторые проблемы – чувство неуверенности и наше недостаточное умение объяснять необходимость крупных инвестиций. В результате опасения общественности остаются без внимания и не получается предотвратить страстное противодействие, которое масштабные инвестиционные проекты часто вызывают.

Соединения. Чтобы вы могли экспортировать отсюда, с самого края свободного мира, или чтобы придти сюда захотели иностранные технологические компании. Это подразумевает наличие многополосных автомагистралей и быстрого железнодорожного сообщения с Европой, как можно больше прямых авиарейсов и необходимое для удаленной работы надежное интернет-соединение в каждом уголке Эстонии. Сюда же можно отнести и повышение "прыгучести" цифрового тигра и даже железнодорожную линию между Тарту и Ригой – говорю это как коренной тартусец.

Безопасность и защищенность. Россия и в будущем останется агрессивной и опасной, и защищенность Эстонии не будет самоочевидной и гарантированной какими-то внешними силами. Это наша собственная ответственность. Безопасность Эстонии может быть обеспечена только совместными усилиями Сил обороны, всего нашего общества и наших союзников, нашей общей готовностью дать в случае нападения на нас немедленный и сокрушительный ответ. Благодаря этому Россия не осмеливается сейчас на военный удар по НАТО и Европейскому cоюзу.

Но мы также должны думать о безопасности в более широком смысле. Нас делают слабее и такие вещи, как обледеневшие линии электропередач на Сааремаа, затопленное дождем овощное поле в Харьюмаа и перегретые солнцем школьные классы. Такого рода вещи случаются уже слишком часто, чтобы их можно было списывать на капризы погоды. Безопасность включает в себя продовольственную безопасность, надежное энергоснабжение, а также городское планирование.

Понимание окружающего мира и роль лидера. Мир стал меньше, и никогда на нашем веку не было такого, как сейчас, количества взрывоопасных кризисных центров. Температура кипения на Ближнем Востоке, напряженность в Южно-Китайском море или в Африке – все это на самом деле недалеко от нас. Война в Украине и ее окончательный исход также повлияют на эти и все будущие конфликты.

В деле защиты будущего свободного мира нет места опасливому самоограничению. Возможности поддерживать Украину и обеспечить изоляцию агрессора на мировой арене еще не исчерпаны. Если, например, Киев предложит создать коалицию со странами НАТО, которая поможет сбивать российские ракеты над Украиной, мы это поддержим? Должны поддержать, иначе снова остановимся на полпути и не дадим Украине шанса защитить детские больницы и жилые дома от смертоносных ракетных ударов.

Мысли, которые сегодня кажутся неосуществимыми, со временем станут нормой. Эстония была одной из первых смелых стран, которые начали отправлять оружие в Украину. Так же было и с экспортом украинского зерна из порта Одессы – поначалу Эстония была одной из немногих, говоривших о том, что это возможно и необходимо.

Культура как основа всего. Сложенный из ментального плитняка фундамент нашего существования, на котором зиждятся Эстония и все эстонское. Это наше национальное певческое поле, наш надежный тыл и наше детство, в котором все начинается и из которого все прорастает. Культуры много не бывает. Ее дефицит проявляется как гримаса посредственности и поверхностности, сформулированной Маарьей Вайно как безразличный окей-менталитет, отражающий нежелание вникать в проблемы жизни и общества, в глубины мира чувств и во многое другое.

Друзья!

Недавно завершился организованный Научным центром AHHAA крупнейший в нашей стране космический конкурс для школьников "Eesti otsib estronauti" ("Эстония ищет эстронавта" – прим. ред.). Мне нравится цель этого конкурса – мотивировать молодых людей учиться специальностям, связанным с космосом, и способствовать развитию в Эстонии глубоких технологий.

Особенно мне понравился ответ Расмуса Кольтса, одного из победителей конкурса, на вопрос, какие именно предпосылки человек должен иметь, чтобы быть успешным на космическом конкурсе, а также и в космосе.

Цитирую: "Нужно быть очень уверенным в себе, понимать, что происходит. И очень правильно оценивать свои способности, чтобы не переоценить себя, но и не недооценить".

Такая уверенность в себе помогла Эстонии 33 года назад, помогала потом, помогает сейчас и поможет в будущем.

И, поздравляя сегодня друг друга с Днем восстановления независимости, вслед за 16-летним Расмусом Кольтсом пожелаем себе и всем соотечественникам уверенности в себе и веры в свои силы.

Да здравствует Эстония! Наша Эстония!"