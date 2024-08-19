    «Лучший руководитель»: новые налоги не решат долгосрочную проблему

    Заместитель председателя Союза работодателей и руководитель OIXIO Grupp Иво Суурсоо.Фото: Andras Kralla

    В нынешней ситуации все налоги вредны – они еще больше тормозят экономику, и так находящуюся в спаде, заявил руководитель OIXIO Grupp Иво Сурсоо.

    В 2024 году Сурсоо был признан лучшим руководителем Эстонии на Пярнуской конференции руководителей.
    По словам Суурсоо, при обсуждении правильной основы расчета налога на безопасность сначала следует прояснить несколько вещей. «Первый вопрос заключается в том, насколько большую проблему мы на самом деле решаем», — подчеркнул Суурсоо в эфире утренней передачи радио Äripäev.
    Он пояснил, что сегодня мы решаем лишь краткосрочную проблему, тогда как основной вызов заключается в долгосрочной бюджетной политике.
    «Речь идет об индексированных расходах», – считает предприниматель. По его словам, необходимо зафиксировать расходы в бюджете и определить, какие расходы государство может гарантировать себе в долгосрочной перспективе.
    Только после этого можно будет действительно понять, сколько времени необходимо для решения краткосрочных проблем бюджета, которые сейчас пытаются быстро закрыть за счет новых налогов или повышения налогов, отметил Сурсоо.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Статьи по теме
Фирма Осипенко объявила о сокращениях
Министру Цахкна грозит штраф за несвоевременную сдачу отчетности
Крупный работодатель Ляэне-Вирумаа сокращает треть штата
Эпицентр
Rail Baltic объявляет тендер почти на миллиард
После неудачи с проектированием трассы в Пярнумаа руководство Rail Baltic решило сосредоточить все усилия на проведении следующего, и, теперь, окончательного тендера. Его стоимость чрезвычайно высока по меркам Эстонии, и деньги еще не собраны.
После неудачи с проектированием трассы в Пярнумаа руководство Rail Baltic решило сосредоточить все усилия на проведении следующего, и, теперь, окончательного тендера. Его стоимость чрезвычайно высока по меркам Эстонии, и деньги еще не собраны.
Все большие материалы
Инвестор
Вкус биржи: Гугл хотят раздербанить? А за что?
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: Гугл хотят раздербанить? А за что?
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Mнения
Производитель пива: приграничная торговля вернулась
Хотя новые повышения налогов направлены на пополнение государственной казны, реальный эффект оказывается противоположным — пограничная торговля снова набирает обороты, и Эстония становится дорогим туристическим направлением, пишет Яaaн Хярмс, член правления Saku Õlletehas.
Хотя новые повышения налогов направлены на пополнение государственной казны, реальный эффект оказывается противоположным — пограничная торговля снова набирает обороты, и Эстония становится дорогим туристическим направлением, пишет Яaaн Хярмс, член правления Saku Õlletehas.
Все мнения
Интервью
Учитель эстонского из Москвы: «Синдром самозванца не остановил»
Анастасия Полуботко, москвичка, переехавшая в Таллинн, зарегистрировала компанию в Эстонии 4 февраля 2022 года, за три недели до начала вторжения в Украину. Несмотря на трудности, Полуботко удалось удержать свое дело – школу эстонского языка – на плаву, а заодно и стать автором популярного блога об эстонском языке.
Анастасия Полуботко, москвичка, переехавшая в Таллинн, зарегистрировала компанию в Эстонии 4 февраля 2022 года, за три недели до начала вторжения в Украину. Несмотря на трудности, Полуботко удалось удержать свое дело – школу эстонского языка – на плаву, а заодно и стать автором популярного блога об эстонском языке.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект