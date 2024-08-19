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Хандо Синисалу

19 августа 2024 в 14:30









«Лучший руководитель»: новые налоги не решат долгосрочную проблему

Заместитель председателя Союза работодателей и руководитель OIXIO Grupp Иво Суурсоо. Фото: Andras Kralla

В нынешней ситуации все налоги вредны – они еще больше тормозят экономику, и так находящуюся в спаде, заявил руководитель OIXIO Grupp Иво Сурсоо.

В 2024 году Сурсоо был признан лучшим руководителем Эстонии на Пярнуской конференции руководителей.

По словам Суурсоо, при обсуждении правильной основы расчета налога на безопасность сначала следует прояснить несколько вещей. «Первый вопрос заключается в том, насколько большую проблему мы на самом деле решаем», — подчеркнул Суурсоо в эфире утренней передачи радио Äripäev.

Он пояснил, что сегодня мы решаем лишь краткосрочную проблему, тогда как основной вызов заключается в долгосрочной бюджетной политике.

«Речь идет об индексированных расходах», – считает предприниматель. По его словам, необходимо зафиксировать расходы в бюджете и определить, какие расходы государство может гарантировать себе в долгосрочной перспективе.

Только после этого можно будет действительно понять, сколько времени необходимо для решения краткосрочных проблем бюджета, которые сейчас пытаются быстро закрыть за счет новых налогов или повышения налогов, отметил Сурсоо.