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1 сентября 2024 в 12:15









Тоомас Луман: государство не должно быть нянькой для каждого дееспособного человека

Председатель правления Торгово-промышленной палаты и один из крупнейших владельцев строительного концерна Nordecon Тоомас Луман. Фото: Andras Kralla

Председатель правления Торгово-промышленной палаты и один из крупнейших владельцев строительного концерна Nordecon Тоомас Луман в субботу выступил на мероприятии, посвященному началу коммерческого сезона. В своей речи он счел важным обсудить налоговую и образовательную политику Эстонии.

По мнению Лумана, каждый налог означает изъятие денег из экономики с целью их перераспределения на основе политических взглядов. «К сожалению, чаще всего это не является особенно эффективной или поддерживающей экономику деятельностью. Таким образом очевидно, что с увеличением налоговой нагрузки у бизнеса остается меньше возможностей для инвестиций и развития», – подчеркнул он.

Кроме того, Луман подверг критике сокращения в государственном секторе и контроль над микропредприятиями.

«Если мы тратим ресурсы на проверку микропредприятий, где часто работает всего один-два сотрудника, и требуем, чтобы они, например, оценивали связанные с их работой психические риски, то я остаюсь при своём мнении, что это не является необходимой деятельностью. Где-то должна быть четкая граница – что является ответственностью отдельного лица или предпринимателя, и до какой степени мы считаем допустимым вмешательство государства. Функция государства не может заключаться в том, чтобы быть нянькой для каждого дееспособного человека и управлять его жизнью», – подчеркнул он.

Далее следует полный текст речи: