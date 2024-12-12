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  • 12.12.24, 16:47

Андреэ Райд: этой зимой наступит хорошее время для покупки жилья

Рынок жилой недвижимости проходит сейчас нижнюю точку, и тем, кто откладывает покупку, в будущем придется смириться с более высокой ценой, пишет исполнительный директор бюро недвижимости и юридических услуг Raid & Ko Андреэ Райд.
Андреэ Райд видит рост активности на рынке жилой недвижимости.
  • Андреэ Райд видит рост активности на рынке жилой недвижимости. Foto: Erakogu
Количество сделок с квартирами в Таллинне держится на высоком уровне с июля, особенно активным был октябрь. Это свидетельствует о том, что покупатели, откладывавшие решения о покупке жилья, вернулись на рынок недвижимости. Обычно цена на жилую недвижимость движется в том же направлении, что и количество сделок, но с некоторой задержкой.

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