Андреэ Райд: этой зимой наступит хорошее время для покупки жилья
Рынок жилой недвижимости проходит сейчас нижнюю точку, и тем, кто откладывает покупку, в будущем придется смириться с более высокой ценой, пишет исполнительный директор бюро недвижимости и юридических услуг Raid & Ko Андреэ Райд.
Андреэ Райд видит рост активности на рынке жилой недвижимости. Foto: Erakogu
Количество сделок с квартирами в Таллинне держится на высоком уровне с июля, особенно активным был октябрь. Это свидетельствует о том, что покупатели, откладывавшие решения о покупке жилья, вернулись на рынок недвижимости. Обычно цена на жилую недвижимость движется в том же направлении, что и количество сделок, но с некоторой задержкой.
Через десять лет на среднюю зарплату в Таллинне можно будет купить меньше квадратных метров жилья, развитие недвижимости будет занимать еще больше времени, а нехватка парковочных мест станет более острой, прогнозирует преподаватель и консультант Kinnisvarakool OÜ Тыну Тоомпарк. Он также предлагает дюжину рекомендаций как решить проблему доступности жилья.
За последнее десятилетие жители столицы разбирали квартиры в Каламая как горячие пирожки. Девелоперы же как следует проявляли себя в Хааберсти – земли-то много. Квартиры в каких районах Таллинна наиболее востребованы сейчас, и где специалисты видят перспективы на будущее?
Сегодня кажется немыслимым вести деятельность и работать в стране, где нет страхования от безработицы и соответствующего учреждения. Тем не менее, всего несколько десятилетий назад, когда мы начинали выстраивать социальную систему Эстонии, в ее необходимости многие очень сомневались. Однако создатели страхования были убеждены в том, что это действительно важно.