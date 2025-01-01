Назад 01.01.25, 01:04 Алар Карис: где одни видят риски, для других открываются возможности Чем больше мы будем инвестировать в образование и поощрять взаимодействие науки и бизнеса, тем успешнее мы будем. В таком единении рождаются умные решения, потому что для подъема нашей экономики нужны именно свежие идеи. Там, где одни видят риски, для других открываются возможности, сказал президент Алар Карис в своем новогоднем обращении.

Президент Эстонии Алар Карис. Foto: Liis Treimann

Дорогой народ Эстонии!

Вот и завершается очередной год. У нас были долгое приятное лето и хороший урожай яблок осенью. Мы болели за наших спортсменов-олимпийцев, и многие приняли участие в мероприятиях культурной столицы Европы. В Таллинне построена новая трамвайная линия, а в Париже восстановлен знаковый памятник западной культуры – Собор Парижской Богоматери. А еще наша mulgikapsas теперь внесена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Но наряду со всем хорошим прошедший год добавил напряженности и испытаний. Мы стали более чувствительны, чем раньше; легче раздражаемся, можем говорить на работе и в школе, а иногда и дома, слишком громко и даже резко. Пульс у нас стал чаще. Мы испытываем усталость и стали тревожнее.

Я понимаю, нам нелегко. Мы столкнулись со злом, которое разжигает войну в Европе и за ее пределами, и с угрозами, которых мы не предвидели. Нам приходится иметь дело с гибридными угрозами и атаками, с приобретающими систематический характер диверсиями. Это вызывает неопределенность, влияет на нашу безопасность и на наше благополучие. Но мы умный народ, и мы справимся.

Важно различать страх и опасность. Страх парализует, но решительные действия помогают обойти опасность. Мы стали увереннее в принятии решений. Мы вкладываем больше средств в нашу оборону, и наши союзники следуют этому примеру. Это укрепляет обороноспособность Эстонии, что, в свою очередь, дает уверенность в себе. А на уверенности основана обеспечивающая мир политика сдерживания.

Каждый человек ищет мира – и внутри, и вокруг себя. Баланс дает смелость и уверенность, на которые можно опереться. И если ощущение защищенности ослабело, его надо восстановить с помощью вклада и воли каждого. Прошедшие через кризисы становятся сильными и смелыми, и успеха добиваются те, кто сотрудничает, доверяет и поддерживает друг друга.

Сплоченное сообщество – наша истинная сила. Это значит, что мы должны замечать и поддерживать людей вокруг нас. К сожалению, у нас слишком много тех, кто говорит, что испытывает материальные трудности. Но чем больше будет людей, которые не чувствуют себя обделенными и справляются со своей жизнью, тем лучше будет всем нам, всей Эстонии.

Быть самим собой и справляться с вызовами помогают бесстрашие, обучение и толковые идеи. Чем больше мы будем инвестировать в образование и поощрять взаимодействие науки и бизнеса, тем успешнее мы будем. В таком единении рождаются умные решения, потому что для подъема нашей экономики нужны именно свежие идеи. Там, где одни видят риски, для других открываются возможности. Не нужно бояться встречи с неизвестным.

Основа образования – умение читать. В следующем году исполняется 500 лет со дня выхода в свет первого эстоноязычного издания, начнется Год книги. Мы были читающим и пишущим народом вот уже полтысячи лет. У маленькой нации и нет иного выбора, кроме как быть умной. Нас хоть и немного, все мы – читатели.

Желаю жителям Эстонии, нашему народу в начинающемся году смелости и любознательности, изобретательности и решительности. Это даст нам более надежную безопасность и лучшую способность справляться с трудностями. Как гласит девиз предстоящего в июле Праздника песни и танца "Iseoma":

Мы сами создаем свою жизнь и счастье.

Мы говорим на своем языке.

Мы поём свои песни своими голосами.

Злоба и ярость разрушают. Мы можем быть другими. Наше величайшее умение – создавать, строить и беречь. Семью, сообщество, общество. Свою страну. Себя.

Желаю всем счастливого Нового года!