Назад 07.02.25, 17:06 Государство оказалось в ловушке нереалистичных политических обещаний Если ресурс ограничен, важно сначала обеспечить поддержку тем, кто нуждается более остро, комментирует промежуточные итоги реформы попечения, подвергнутые критике Госконтроля, бывший вице-мэр Таллинна Бетина Бешкина.

Бетина Бешкина была вице-мэром Таллинна по социальным вопросам, когда была инициирована реформа домов попечения. Foto: Albert Truuväärt

Недальновидность и непродуманность модели финансирования реформы общего круглосуточного ухода стали очевидны еще два года назад, когда государство в спешке внедряло реформу. Вливание многомиллионного финансирования в сектор неизбежно отражается на стоимости услуги. Конечно, помимо этого, рост цен обусловлен увеличением налоговых ставок, инфляцией, повышением средней и минимальной зарплаты, а также общим подорожанием жизни.

Читать еще 05.02.25, 07:30 Госконтроль о реформе домов попечения: без чрезмерных госрасходов целей не достичь К сожалению, реформа, которая должна была сделать места в домах попечения более доступными, наоборот, превратила их в дефицитный ресурс. Проблема заключается не только в высокой стоимости, которая, бесспорно, никогда не соответствовала и не будет соответствовать размеру средней пенсии. В ряде учреждений очередь растягивается на год, а некоторые уже в январе признают, что получить место в этом году невозможно. И это при ценах, достигающих 2000-2500 евро в месяц. Особенно сложная ситуация складывается для клиентов с несколькими диагнозами и повышенной потребностью в уходе. В условиях дефицита мест учреждения могут выбирать клиентов, и тяжелобольные оказываются в конце очереди. В итоге реформа, направленная на повышение доступности ухода, лишь усугубила проблему.