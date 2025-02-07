Государство оказалось в ловушке нереалистичных политических обещаний

Если ресурс ограничен, важно сначала обеспечить поддержку тем, кто нуждается более остро, комментирует промежуточные итоги реформы попечения, подвергнутые критике Госконтроля, бывший вице-мэр Таллинна Бетина Бешкина.
- Бетина Бешкина была вице-мэром Таллинна по социальным вопросам, когда была инициирована реформа домов попечения. Foto: Albert Truuväärt
Недальновидность и непродуманность модели финансирования реформы общего круглосуточного ухода стали очевидны еще два года назад, когда государство в спешке внедряло реформу. Вливание многомиллионного финансирования в сектор неизбежно отражается на стоимости услуги. Конечно, помимо этого, рост цен обусловлен увеличением налоговых ставок, инфляцией, повышением средней и минимальной зарплаты, а также общим подорожанием жизни.
К сожалению, реформа, которая должна была сделать места в домах попечения более доступными, наоборот, превратила их в дефицитный ресурс. Проблема заключается не только в высокой стоимости, которая, бесспорно, никогда не соответствовала и не будет соответствовать размеру средней пенсии. В ряде учреждений очередь растягивается на год, а некоторые уже в январе признают, что получить место в этом году невозможно. И это при ценах, достигающих 2000-2500 евро в месяц.
Особенно сложная ситуация складывается для клиентов с несколькими диагнозами и повышенной потребностью в уходе. В условиях дефицита мест учреждения могут выбирать клиентов, и тяжелобольные оказываются в конце очереди. В итоге реформа, направленная на повышение доступности ухода, лишь усугубила проблему.
Ошибки реформы очевидны. Прежде чем открывать финансирование, следовало убедиться в наличии достаточного количества мест и персонала. Кроме того, в социальной сфере помощь должна оказываться в первую очередь тем, кто нуждается в ней больше. Однако в результате реформы уходовый компонент цены покрывается для всех, независимо от уровня дохода и активов. Если ресурс ограничен, важно сначала обеспечить поддержку тем, кто нуждается более остро.
Отдельное разочарование вызывает тот факт, что реформа оставила в тени услуги на дому. Последние десять лет в Эстонии придерживались скандинавского подхода, который ориентирован на создание условий для максимально долгого проживания пожилых людей дома, а не в учреждении. Это включает социальный патронаж, цифровые решения – тревожные кнопки, датчики, видеонаблюдение и другие технологии. Развитие таких услуг позволило бы снизить нагрузку на дома попечения и продлить самостоятельную жизнь пожилых людей. Первоначально предполагалось, что часть финансирования реформы пойдет именно на эти цели, однако на практике местным самоуправлениям не хватает даже на оплату мест в домах попечения.
В результате государство оказалось в ловушке нереалистичных политических обещаний, а расходы на их выполнение продолжают расти неконтролируемыми темпами.
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Добавлен комментарий министра социальных дел
Если не изменить модель финансирования домов попечения, то получить в них место за среднюю по Эстонии пенсию будет нереалистично, констатирует Госконтроль в своем отчете о соответствующей реформе. Цели последней, по его оценке, недостижимы без чрезмерных государственных расходов.
За год цены в домах престарелых выросли на 28%. В результате реформы социального попечения выросли и очереди. В то же время годовые отчеты домов престарелых показывают, что в большинстве своем это очень прибыльный бизнес, пишет ERR
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С июля вступает в силу реформа попечения, цель которой заключается в том, чтобы каждый престарелый житель Эстонии мог получить место в доме по уходу за свою пенсию. Увы, на практике это пока не очень реально.
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