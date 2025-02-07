Назад 07.02.25, 16:52 Домам попечения нужно или больше денег, или способ замедлить рост цен Вице-мэр Таллинна по вопросам соцобеспечения и здравоохранения Карл Сандер Казе по просьбе ДВ прокомментировал вывод Госконтроля , согласно которому достичь целей реформы домов попечения невозможно без чрезмерных государственных расходов. Также вице-мэр высказался о том, как, по его мнению, можно сделать дома попечения доступнее.

Вице-мэр Таллинна Карл Сандер Казе. Foto: Aleksandr Guzhov

Город Таллинн неоднократно обращал внимание Министерства социальных дел на проблемные моменты в реформе попечения. В упомянутом отчете Госконтроля также говорится, что рост цен на дома престарелых оказался быстрее, чем прогнозировалось. Это подтверждает наши предыдущие и нынешние предположения. Из-за быстрого роста цен многие пожилые люди по-прежнему не имеют доступа к основным услугам. Поскольку спрос на места в домах престарелых высок, а предложение довольно низкое, учитывая всю рыночную логику, цены будут продолжать расти в будущем, а у местного самоуправления нет средств, чтобы остановить это.

У Министерства социальных дел есть два варианта – либо увеличить финансирование, либо разработать меры по коррекции или замедлению роста цен. Если этого не сделать, мы окажемся в ситуации, когда семьям придется отдавать большую часть дохода, в противном случае пожилые люди останутся без ухода. Растет также давление на местные самоуправления, финансирование которых не поспевает за ростом цен. Таким образом, без вмешательства государства мы оказываемся в ситуации, когда первоначальная цель реформы не будет достигнута.

Одной из ее второстепенных целей была поддержка развития услуг на дому с целью уменьшить перегрузку домов престарелых и удержать расходы под контролем. В то же время развитие ухода на дому - весьма сложная финансовая задача, поскольку все государственное финансирование долгосрочного ухода, предоставляемое местным самоуправлениям, полностью расходуется на общие услуги по уходу. Таллинн предпринял шаги по продвижению услуг по уходу на дому, предлагая их в качестве альтернативы общим услугам, однако устойчивая поддержка со стороны государства по-прежнему крайне необходима.

Чтобы дома попечения стали более доступными, во-первых, следует скорректировать модель государственного финансирования с учетом реальных затрат. Конечно, рынок организуется в соответствии с нынешней системой, но нам также необходимо реагировать на возникающие проблемы.

Во-вторых, необходимо разработать меры, которые позволят адаптироваться к изменению цен и помогут сохранить доступную стоимость услуги. Департамент социального страхования планирует разработать методологию ценового мониторинга, однако ее эффективность пока сложно оценить.

Однако первоочередной задачей должен стать поиск возможностей для повышения качества и конкурентоспособности бытовых услуг в городе и стране. Это снизит нагрузку на дома попечения и поддержит людей, живущих в собственных домах.