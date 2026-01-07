Михкель Торим: пессимизм – это роскошь, которую Эстония не может позволить себе надолго
Мы в Эстонии слишком привыкли к пессимизму. Наш оптимизм должен опираться на понимание того, что мы выносливее и быстрее Западной Европы, пишет глава LHV Михкель Торим в ответе на опрос лидеров мнений Äripäev.
Ситуация в мире напряженная, и на первый взгляд причин для оптимизма нет. На самом же деле все наоборот – возможности для обогащения велики, пишет коммуникационный эксперт Янек Мягги в ответе на опрос издания Äripäev, подготовленный для лидеров мнений.
Михкель Торим, который в июле сменит Мадиса Тоомсалу на посту главы LHV, был удивлен предложением, но признался, что думал о том, чтобы выдвинуть свою кандидатуру. Торим интересуется технологиями и уже обсудил с основателем LHV Райном Лыхмусом искусственный интеллект и как использовать его возможности.