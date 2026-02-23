Новейший ресторан пивоварни Põhjala закрывается. «Концепция не сработала»

«Погода была жаркой и прекрасной. Все думали, что вот он – тот летний день, когда мы полностью откроем террасу. И тогда, ровно за 15 минут до начала обслуживания, налетела буря и ветер». Переменчивое лето лишило ресторанов их главного притягательного для клиентов фактора.