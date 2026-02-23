Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,33%318,84
  • OMX Riga−0,09%900,77
  • OMX Tallinn−0,6%2 083,75
  • OMX Vilnius−0,04%1 412,5
  • S&P 5000,69%6 909,51
  • DOW 300,47%49 625,97
  • Nasdaq 0,9%22 886,07
  • FTSE 1000,08%10 695,09
  • Nikkei 225−1,12%56 825,7
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,68
  23.02.26, 13:38

Новейший ресторан пивоварни Põhjala закрывается. «Концепция не сработала»

Расположенные в квартале Крулли бистро и пекарня Sumi объявили о своем закрытии в марте. Заведение проработало чуть больше года.
Пивоварню Põhjala, которая управляет несколькими ресторанами, в 2011 году основали друзья – энтузиасты пива. На фото 2014 года в первом ряду слева направо – основатели Тийт Паананен и Пеэтер Кеэк, на заднем плане хлопочет Грен Ноорметс.
  • Пивоварню Põhjala, которая управляет несколькими ресторанами, в 2011 году основали друзья – энтузиасты пива. На фото 2014 года в первом ряду слева направо – основатели Тийт Паананен и Пеэтер Кеэк, на заднем плане хлопочет Грен Ноорметс.
  • Foto: Andras Kralla
«Да, закрываем», – подтвердил генеральный директор Põhjala Brewing Тийт Паананен.
