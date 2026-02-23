Новейший ресторан пивоварни Põhjala закрывается. «Концепция не сработала»

Пивоварню Põhjala, которая управляет несколькими ресторанами, в 2011 году основали друзья – энтузиасты пива. На фото 2014 года в первом ряду слева направо – основатели Тийт Паананен и Пеэтер Кеэк, на заднем плане хлопочет Грен Ноорметс.
Foto: Andras Kralla
«Да, закрываем», – подтвердил генеральный директор Põhjala Brewing Тийт Паананен.
«Погода была жаркой и прекрасной. Все думали, что вот он – тот летний день, когда мы полностью откроем террасу. И тогда, ровно за 15 минут до начала обслуживания, налетела буря и ветер». Переменчивое лето лишило ресторанов их главного притягательного для клиентов фактора.
Руководитель пивоварни Põhjala Тийт Паананен рассказал, что в прошлом году компания получила рекордную прибыль, и основной рост пришёлся именно на безалкогольные напитки. Нынешнее пасмурное лето, однако, ставит перед компанией новые вызовы.
Пыхья-Таллинн стремительно набирает популярность. Бывшие заводы вдоль улицы Копли превращаются в коммерческие и жилые пространства, а переезд в район крупнейшего офиса Wise придал процессу новый импульс. Но арендные ставки растут быстрее, чем поток клиентов, говорит местная ресторатор – и даже 2200 сотрудников Wise пока не переломили ситуацию.
