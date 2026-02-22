Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,1%320,2
  • OMX Riga−0,22%899,62
  • OMX Tallinn−0,13%2 093,58
  • OMX Vilnius0,17%1 415,48
  • S&P 5000,69%6 909,51
  • DOW 300,47%49 625,97
  • Nasdaq 0,9%22 886,07
  • FTSE 1000,56%10 686,89
  • Nikkei 225−1,12%56 825,7
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,4
  22.02.26, 12:25

«Мы уже заплатили за обучение»: почему Apollo Group не боится финского рынка

Эстонская компания в сфере развлечений и общественного питания Apollo Group планирует привлечь около 50 млн евро и рассчитывает на наиболее динамичный рост в ближайшие годы именно в Финляндии. Об этом рассказал глава концерна Тоомас Тийвель.
Apollo Group – известный партнер сети общественного питания KFC по франшизе в странах Балтии и Финляндии.
  • Foto: Dominic Lipinski
По его словам, Apollo уже управляет в Финляндии ресторанами KFC и Vapiano, и видит потенциал для выхода на рынок и бренда Lido. Он отметил, что формат Lido хорошо вписался бы в местную конкурентную среду.
