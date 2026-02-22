«Мы уже заплатили за обучение»: почему Apollo Group не боится финского рынка
Эстонская компания в сфере развлечений и общественного питания Apollo Group планирует привлечь около 50 млн евро и рассчитывает на наиболее динамичный рост в ближайшие годы именно в Финляндии. Об этом рассказал глава концерна Тоомас Тийвель.
Apollo Group – известный партнер сети общественного питания KFC по франшизе в странах Балтии и Финляндии.
Foto: Dominic Lipinski
По его словам, Apollo уже управляет в Финляндии ресторанами KFC и Vapiano, и видит потенциал для выхода на рынок и бренда Lido. Он отметил, что формат Lido хорошо вписался бы в местную конкурентную среду.
Развлекательный и ресторанный концерн Apollo Group планирует привлечь около 50 млн евро через выпуск облигаций на бирже, подтвердил в радиопередаче «Kuum tool» руководитель концерна Тоомас Тийвель. Выход на биржу с акциями по-прежнему рассматривается, но сначала компания хочет «прощупать почву» с облигациями.
Концерн Apollo шаг за шагом расширяет присутствие на финском рынке – рынке, который считается сложным для эстонских компаний. Ключ к успеху – правильный выбор локации, сильная команда и готовность по-настоящему изучать рынок, сказал глава Apollo Group Тоомас Тийвель на Kaubanduse Aastakongress.
Развлекательный и ресторанный концерн Apollo Group, принадлежащий предпринимателю Маргусу Линнамяэ, планирует почти вдвое увеличить число своих заведений в течение пяти лет за счет привлечения дополнительного финансирования.
