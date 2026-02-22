Назад 22.02.26, 12:25 «Мы уже заплатили за обучение»: почему Apollo Group не боится финского рынка Эстонская компания в сфере развлечений и общественного питания Apollo Group планирует привлечь около 50 млн евро и рассчитывает на наиболее динамичный рост в ближайшие годы именно в Финляндии. Об этом рассказал глава концерна Тоомас Тийвель.

Apollo Group – известный партнер сети общественного питания KFC по франшизе в странах Балтии и Финляндии.

Foto: Dominic Lipinski

По его словам, Apollo уже управляет в Финляндии ресторанами KFC и Vapiano, и видит потенциал для выхода на рынок и бренда Lido. Он отметил, что формат Lido хорошо вписался бы в местную конкурентную среду.