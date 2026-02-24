Назад 24.02.26, 12:37 Страны ЕС не смогли принять 20-й пакет санкций против России Министры иностранных дел стран Евросоюза не смогли принять 20-й пакет санкций против России на встрече в Брюсселе. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас после заседания Совета ЕС в понедельник, 23 февраля, выразила сожаление об отсутствии единогласной позиции среди стран-членов.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас пообещала продолжить работу над ужесточением санкций в отношении России.

Foto: Scanpix

«Это неудача и не тот сигнал, который мы хотели послать», – заявила она, указав на тот факт, что решение не удалось принять в день перед четвертой годовщиной полномасштабного вторжения РФ в Украину, сообщает Deutsche Welle

Глава европейской дипломатии пообещала продолжить работу над ужесточением санкций в отношении России и убедить в необходимости этих мер руководство Венгрии и Словакии. «Мы уже сталкивались с подобным сценарием и видели, что можем вместе находить решения. Сейчас мы на разных уровнях взаимодействуем с венгерскими и словацкими коллегами, чтобы продвинуться в работе над этим пакетом мер», – отметила Каллас.

По ее словам, ЕС необходимо послать Украине четкий сигнал о продолжении поддержки и усилении давления на Россию, которая должна прекратить войну против соседней страны.

Статья продолжается после рекламы

В свою очередь министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал Венгрию и Словакию к «конструктивному сотрудничеству и ответственным действиям». Обе страны должны прекратить держать Европейский Союз в заложниках, подчеркнул он.

Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил, что его страна заблокирует 20-й пакет европейских санкций из-за остановки Украиной прокачки нефти по трубопроводу «Дружба». «Мы не будем бездействовать, пока нефтепровод “Дружба” будет закрыт. Мы обеспечим поставки топлива в Венгрию и примем необходимые контрмеры до возобновления поставок», – указал Орбан в соцсети X.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также раскритиковал остановку прокачки нефти по «Дружбе» и предупредил, что может прекратить поставки электроэнергии в Украину, если Киев до 23 февраля не возобновит транзит.