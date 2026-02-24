Назад 24.02.26, 19:00 Алар Карис: будущее зависит от выбора каждого из нас Президент Эстонии Алар Карис выступил в театре «Эстония» с торжественной речью по случаю празднования 108-й годовщины Эстонской Республики.

Президент Эстонии Алар Карис.

Foto: Raigo Pajula/Presidendi kantselei

«Мне нравится Эстония такой, какая она есть».

«Эстония маленькая, но здесь живут хорошие люди».

«Мне нравится Эстония потому, что это земля моего дедушки».

«Мне нравится Эстония потому, что это земля моего дедушки».

«В Эстонии хорошо быть. Мне нравится, как летом светит солнце». Это мысли первоклассников Таллиннской Мустамяэской гимназии по случаю сегодняшнего дня рождения нашего государства. Детям нравится жить в Эстонии. Мы все внесли в это свой вклад. Мы можем с прямой спиной ясным взглядом смотреть в глаза всем тем, кто берег эту землю. Предыдущим поколениям, нашим предкам. Всем, кто хотел держать будущее в своих руках. Созданное вместе отражается в нашем взгляде – в нем есть удовлетворение достигнутым, мудрость пережитого и по-прежнему живет любопытство. Но все чаще в нашем взгляде появляются и растерянность, и тревога. И, безусловно, слишком много самих себя и слишком мало других. «История – это игра света и тени. Иногда времена светлее, иногда темнее. И, как всегда в жизни и в истории, все зависит от выбора каждого отдельного человека», – сказала Вийви Луйк. Дорогие слушатели! Нам свойственно тосковать по прошлому, когда все казалось более надежным и безопасным. Но как биолог развития осмелюсь заверить, что время невозможно остановить. Если жизнь замирает, она не останавливается, а заканчивается. И еще – в переменах выживают только те, кто способен адаптироваться. Умение адаптироваться становится показателем жизнеспособности. Мир меняется. Сотрудничество и сплоченность уступают место силе и угрозам ее применения, переговоры – навязыванию односторонних решений, институты – произволу великих держав, принципы – эгоистичным и узким интересам. Порой кажется, что старые идеалы используются лишь как фиговый листок, под прикрытием которого продвигаются собственные корыстные цели.

Мы должны быть мудрыми и готовыми к различным ситуациям, в том числе и к тому, что возвращение к прежнему невозможно.

Как справиться с такими испытаниями и не рухнуть под их тяжестью? Мы должны быть мудрыми и готовыми к различным ситуациям, в том числе и к тому, что возвращение к прежнему невозможно.

Важно, чтобы мы не остались одни в этом бурном мировом море. В новых условиях в наших руках по-прежнему есть несколько канатов, удерживающих паруса, – они помогают ловить ветер и держать верный курс. В мире, где правит сила, наш прежний ориентир – никогда больше не быть в одиночестве – становится еще более однозначным и ясным.

Но с кем быть вместе? С теми, кто считает высшими ценностями демократию, правовое государство и права человека. С теми, кто уважает суверенитет и территориальную целостность государств и признает право каждого народа самому выбирать свой путь и средства обеспечения безопасности. С теми, для кого право на самооборону и мирное разрешение конфликтов – это ценности, а не предмет торга.

В сохранении всего этого важную роль играет Северное пространство – сплоченность стран Северной Европы и Балтии. Наши цели и общественные установки схожи, мы понимаем друг друга с полуслова, у нас общее мироощущение и восприятие безопасности.

Куда бы ни двигалась мировая политика, НАТО и Европейский Союз остаются краеугольными камнями нашего мира. Но в укреплении их влияния все большую роль должны играть европейские государства-члены. Для этого необходимы согласие, сплоченность и более быстрые решения – взаимная солидарность, черпающая силу в наших общих ценностях.

Третью опору составляют другие демократические государства; в ее центре – трансатлантические отношения, являющиеся также костяком НАТО. Сюда входят и Соединенные Штаты Америки, играющие важную роль в защите Европы и Эстонии. Как Европа без Соединенных Штатов, так и Соединенные Штаты без Европы были бы слабее, уязвимее и более одиноки в мире.

Дамы и господа!

Настоящее испытание наших ценностей сегодня происходит в Украине. Недавно я встречался с ветеранами идущей там войны – людьми, которые назвали себя бронежилетом Европы.

Это резкое и честное сравнение напоминает нам, что украинская оборона не должна ослабнуть. Наш долг – заботиться о том, чтобы этот «бронежилет» выдерживал и останавливал пули. Мы должны действовать ради того, чтобы Украина оставалась свободной. Чтобы наступил мир, приемлемый для Украины.

Чтобы Россия, начавшая войну и являющаяся агрессором, вернулась в свои границы и вместо нападений на соседей занялась проблемами собственного государства и народа.

Обеспечение нашей собственной безопасности должно происходить спокойно и разумно, без лишнего шума и бравады.

Международные меры давления – это жернова, которые мелют. Возможно, медленно, но неотвратимо. Все это с каждым днем усложняет агрессору ведение войны и удержание собственного общества.

Обеспечение нашей собственной безопасности должно происходить спокойно и разумно, без лишнего шума и бравады. Вместо тревоги нам следует сосредоточиться на своей ежедневной работе и выполнять ее наилучшим образом. Находить друзей, беречь союзников, сохранять ясный взгляд и твердый дух.

Потому что только безопасное и защищенное государство дает людям смелость принимать долгосрочные решения – создавать дом, развивать предпринимательство, растить детей.

Но, дорогие друзья, какова же долгосрочная цель нашего мужества и нашей безопасности? Какое будущее мы хотим обеспечить нашим детям?

Если мы хотим сохранить наше государство и народ, нам нужно найти возможности остановить сокращение населения и дать каждому из нас чувство уверенности.

В прошлом году в Эстонии родились 9092 ребенка. Никогда за последние сто лет нас не рождалось так мало. Это болезненная правда: за год нас стало меньше на численность целого города Пылва. Это не мимолетное явление. Если мы не изменим направление, уже через два поколения нас останется менее миллиона.

Это болезненная правда: за год нас стало меньше на численность целого города Пылва.

Этот вакуум проявляется не только в статистике рождаемости. Хотя как народ мы активны и деятельны, за внешней активностью скрывается глубокое одиночество, в котором признаются 60% эстонцев. Особенно остро это касается молодежи – это знак того, что мы создали ритм жизни, который технически безупречен, но в котором утрачивается умение просто и искренне быть вместе.

Когда внутреннее тепло уходит, стужа наступает. Каждый год в эстонскую зиму от холода погибают десятки людей – только за первые недели нынешнего года мороз уже унес более десяти жизней.

Угасание в одиночестве в нетопленых домах или забытых уголках красноречиво говорит о нашей общей черствости. Эти замерзшие души – самая тихая и безысходная сторона нашего нынешнего образа жизни – цена, которую мы платим за отдаление друг от друга и растущее равнодушие.

Эти признаки безмолвного угасания – не проблема далекого будущего, они уже сегодня омрачают наши будни – наши детские сады, школы, здравоохранение, жизнеспособность культуры и обороноспособность государства. Наше существование – не само собой разумеющийся дар, а ответственность каждого поколения.

Уважаемые слушатели!

Прежде всего необходимо понимать стремления и жизненные выборы поколений, их ожидания и ценности, при необходимости – поддерживать их.

Мы говорили о дружелюбной к детям Эстонии, но слишком мало говорили об Эстонии, которая доверяет родителям, ценит самореализацию матерей и отцов, обеспечивает честную конкуренцию на рынке труда и поддерживает оставшихся в одиночестве. Тогда у всех будут равные возможности участвовать в общественной жизни. Тогда в Эстонии будет хорошо жить и расти – без тревог и травли.

Родители говорят, что боятся за устойчивость отношений, сохранение работы и подходящее жилье, их тревожит физическая и психологическая нагрузка, необходимость держаться в строю и на работе, и дома. Как сказала мать двоих детей Пирет: «Рабочая жизнь и общественные требования настолько интенсивны, что люди выгорают еще до того, как доходят до этапа рождения ребенка».

Рождение детей – личное решение каждого, но это решение влияет на судьбу всего общества. Насколько общество поощряет рождение и воспитание детей и заботится о родителях – зависит от нас.

Наш рынок труда должен поддерживать родителя, а не наказывать его снижением конкурентоспособности или закрывать двери для дальнейшего развития.

Наш рынок труда должен поддерживать родителя, а не наказывать его снижением конкурентоспособности или закрывать двери для дальнейшего развития. Хороший работник – не тот, кто последним покидает офис, а тот, чья работа выполнена.

Гибкая организация труда и удаленная работа – это не только потребность семей. Это условие сохранения жизни в сельской местности и небольших населенных пунктах, где ежедневные поездки в центр утомительны и дороги.

Нам также нужны более четкие границы между работой и личной жизнью. Это уменьшило бы давление на родителей, которым не пришлось бы соревноваться с теми, у семейных обязанностей

Эстонские семейные пособия значительны, но еще важнее денег – чувство стабильности. В последние годы размеры пособий были слишком изменчивыми. Семьям нужно вернуть уверенность.

Дорогие друзья!

Как отец троих детей могу подтвердить: родительство – незаменимая часть человеческой самореализации и радости.

Но слишком часто заботы ложатся только на матерей. И недаром говорят, что для воспитания ребенка нужны не только мать и отец – нужна целая деревня. Чувство безопасности дает сообщество.

Будем создавать доверие – о новых налогах нужно говорить до выборов, а не только после того, как голоса подсчитаны.

Как государство может укрепить и поддержать уверенность и радость родителя? Стать более дружественной к родителям Эстонии помогли бы лучшая материальная обеспеченность семей, равные возможности в образовании и занятиях по интересам и более сильное чувство принадлежности.

Наше благополучие опирается на предприимчивость Эстонии и здоровье экономики. Сильная экономика требует смелости внедрять новые технологии и привносить знания эстонских ученых в предпринимательство, чтобы находить свой путь и свою уникальность.

Основой стабильности экономики является дальновидность государственных решений. Прислушаемся к нашим предпринимателям, которые подчеркивают необходимость ясности и устойчивости. Уже сегодня посмотрим честным и трезвым взглядом на государственный бюджет и налоги. Будем создавать доверие – о новых налогах нужно говорить до выборов, а не только после того, как голоса подсчитаны.

Такой же ясный и честный взгляд, как на экономику, мы должны направить и на образование. Мы гордились тем, что даем детям одно из лучших образований в Европе. Но недавний отчет о человеческом развитии предупреждает: фундамент нашего образования дает трещины. Мы не должны мириться с ситуацией, когда будущее молодого человека определяет не его талант или воля, а место проживания и семейный достаток.

Мы не должны мириться с ситуацией, когда будущее молодого человека определяет не его талант или воля, а место проживания и семейный достаток.

Так и возникает образовательный разрыв. Это не только проблема школы или учителя, а вопрос, который касается всех нас, потому что последствия образовательного разрыва видны повсюду вокруг нас – в здоровье, в безопасности и в желании участвовать в делах государства. Данные подтверждают: лучшее образование дает лучшие возможности практически во всем.

Создавая образовательную программу по искусственному интеллекту, мы ставили цель – доступность для всех. Использование умных помощников не должно зависеть от денег – от платного аккаунта или отсутствия нового устройства.

Сегодня созданное нашими учеными и экспертами приложение уже доступно для школ. Мы еще учимся и адаптируемся. Но ясно одно: без этой программы искусственный интеллект лишь усиливал бы образовательное неравенство.

Уважаемые слушатели!

Равные права и возможности для организации своей жизни должны быть у всех живущих в Эстонии людей. Но исследования свидетельствуют что чувство принадлежности к обществу в последние годы снизилось. Каждый четвертый из нас чувствует отчуждение от эстонского общества. Среди людей других национальностей этот показатель достигает сорока процентов.

Каждый четвертый из нас чувствует отчуждение от эстонского общества. Среди людей других национальностей этот показатель достигает сорока процентов.

Об этом ослаблении чувства принадлежности я говорил с руководителями всех парламентских партий. Я призвал их помнить, что принимаемые в стране решения должны быть понятными и прозрачными. Каждому решению должен предшествовать тщательный анализ, ведь на кону – функционирование нашего государства. Важно понимать, что от сохранения внутреннего мира зависит и внешний мир – наша обороноспособность и внутренняя безопасность.

Решения следует рассматривать в целом - оценивать надо не прямое действие отдельных законов, а их совокупное влияние. Разумно было бы еще до начала работы над тем или иным законом задаться вопросом, зачем мы это делаем. Способствует ли это единству общества и чувству уверенности? И соответствует ли это вообще Конституции Эстонии?

Определять и удерживать в равновесии важные направления нашей политики помогали надпартийные соглашения и общие цели. Об этом стоит вновь напомнить участникам политической и общественной жизни: прошу вас, избегайте противопоставления в вопросах народонаселения и не раскалывайте общество ради краткосрочной выгоды.

Дорогой народ!

А как у нас обстоят дела с дискуссиями? Возможны ли вообще дебаты – будь то по вопросам народонаселения или по любой другой теме?

Как в природе, так и во мнениях существует многообразие – общество состоит из разных воззрений, и каждый из нас имеет право вежливо оставаться при своем мнении. Но если один говорит, что на улице идет дождь, а другой утверждает, что сухо, то все же стоит самому выглянуть в окно.

И раньше среди нас находились зачинщики ссор и подстрекатели, злорадствующие и оскорбляющие, но сегодняшняя травля за мнение, а шире – отсутствие культуры обсуждения, пугает своей грубостью и масштабом.

Мы всегда были горячими спорщиками. И раньше среди нас находились зачинщики ссор и подстрекатели, злорадствующие и оскорбляющие, но сегодняшняя травля за мнение, а шире – отсутствие культуры обсуждения, пугает своей грубостью и масштабом. Мы перекалили нашу любимую баню и одурели от тяжелого пара.

Такая жара уже никому не приносит радости – резкое слово вновь и вновь требует еще более резкого ответа. Перед выборами снова раздувается какой-нибудь конфликт. Даже если кто-то таким образом сумеет собрать желанные голоса, в проигрыше останемся мы все. И особенно больно будет тем, кого втянули в эпицентр конфликта.

Знаете, что следует за этим? Тишина – потому что никто больше не осмеливается высказывать свои мысли. А затем – равнодушие. Обсуждение превращается в обвинение, диалог – в два монолога, а вовлеченность – в фарс. Страдает предприимчивость и ослабевает сплоченность.

И если уж мы действительно не можем сами себя сдерживать, тогда нужно делать паузы для успокоения – не только на шоссе, но и в офисах и домах.

Дорогие жители Эстонии!

Наши главные ценности и цели записаны в преамбуле Конституции: свобода, справедливость и право; защита внутреннего и внешнего мира; сохранение эстонской нации, языка и культуры на века.

Как сохранить все это? Единственный путь, который я знаю – это образование. Будущее Эстонии начинается у школьной двери. Путь каждого человека складывается по-своему, но народом мы становимся тогда, когда, несмотря на все различия, из наших стремлений рождается общее творчество.

Путь каждого человека складывается по-своему, но народом мы становимся тогда, когда, несмотря на все различия, из наших стремлений рождается общее творчество.

Но чтобы стать разумным народом, одного лишь школьного образования недостаточно. Нужен дружелюбный и заботливый дом. И государство, которое поощряет творчество, свободное самовыражение и поиск общего даже в спорах.

Углубляясь в нашу историю, мы видим, как отдельные усилия сплетались в общую изобретательность. Это мы и называем эстонской культурой – нашим общим разумом, открытым будущему и дающим нам силу для сохранения: и сельским жителям, и горожанам; и у леса, и у моря, и у поля; и на камнях, и на паркете. Тогда и будут рождаться новые поколения.

Эстонская история – это не только история выживания. Это история стремления вперед, изобретательности и свободы, история, продолжение которой доверено нам. Будущее зависит от выбора каждого из нас. Будущее в наших руках.

Дети из Мустамяэ говорили не только о настоящем, но и о будущем:

«Появятся новые вещи, которые сделают жизнь лучше».

«В Эстонии будет очень много роботов, и они будут друзьями людей».

«Весной будет так жарко, что можно будет купаться каждый день».

«Дети всегда будут хорошими».

С днем рождения, дорогая Эстония!