  • 24.02.26, 10:57

Ректор Академии внутренней безопасности: Эстонии необходимо профильное обучение по гражданской защите

Только с помощью дополнительного обучения не получится подготовить 45 000 компетентных руководителей и специалистов по кризисному управлению, в которых Эстония остро нуждается, пишет ректор Академии внутренней безопасности Куно Таммеару.
«В отчете парламентской комиссии по обороне, подготовленном в прошлом году, подчеркивается, что главным узким местом устойчивости к кризисам является не техника или структуры, а нехватка квалифицированных руководителей и специалистов по кризисному управлению», – отметил ректор Академии внутренней безопасности Куно Таммеару.
  «В отчете парламентской комиссии по обороне, подготовленном в прошлом году, подчеркивается, что главным узким местом устойчивости к кризисам является не техника или структуры, а нехватка квалифицированных руководителей и специалистов по кризисному управлению», – отметил ректор Академии внутренней безопасности Куно Таммеару.
  • Foto: Rasmus Kooskora
Кто должен обеспечивать восстановление государственных и муниципальных услуг во время кризиса и отвечать за защиту населения в каждом уголке Эстонии? Это 45 000 сотрудников государства, местных самоуправлений и предприятий, оказывающих жизненно важные услуги.
