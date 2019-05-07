Эстония обложит российское электричество дополнительной платой

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Латвия тоже.

Осенью Эстония и Латвия введут пошлину на российскую электроэнергию, чтобы решить проблему нечестной конкуренции.

Так как осенью прекращается торговля электроэнергией между Белоруссией и Литвой, то в дальнейшем российское электричество будет поступать в Балтийские страны через Латвию, сообщает ERR.

"По сути этот тариф основан на расходах, который возникает при импорте российского электричества. Это не устранит нечестную конкуренцию, но хотя бы частично ее смягчит", – сказал руководитель государственной компании Elering Таави Вескимяги.