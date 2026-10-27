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Искусственный интеллект потерял на бирже почти 100 евро. Но впереди неделя, которая может все изменить

Портфель, которым искусственный интеллект управляет на реальные деньги, с начала эксперимента потерял уже почти 100 евро. На прошлой неделе падение продолжилось, но в ближайшие семь дней ситуация может резко измениться – не исключено и ралли акций.
С начала инвестиционного эксперимента прошел почти месяц, и от первоначальных 1000 евро портфель потерял 9,2%. За тот же период индекс S&P 500 снизился всего на 0,2%.
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