Искусственный интеллект потерял на бирже почти 100 евро. Но впереди неделя, которая может все изменить
Портфель, которым искусственный интеллект управляет на реальные деньги, с начала эксперимента потерял уже почти 100 евро. На прошлой неделе падение продолжилось, но в ближайшие семь дней ситуация может резко измениться – не исключено и ралли акций.
Первая неделя инвестиционного эксперимента завершилась победой искусственного интеллекта над рынком. Правда, победу ему принесли не гениальные сделки. При этом ИИ уже предложил новые идеи для инвестиций.
Äripäev начинает годовой инвестиционный эксперимент, в рамках которого журналист биржевой редакции Яан Мартин Райк проверит, какие решения принимает искусственный интеллект и способен ли он превзойти доходность рынка. В игру он вкладывает реальные деньги.
Девелопер Пеэтер Рааг занимается строительством многоквартирных домов в Таллинне уже более 20 лет. Под его руководством построено 11 многоквартирных домов, четыре из которых были профинансированы при помощи Omega Laen. Сейчас он собирается вдохнуть новую жизнь в историческую Капитанскую виллу, расположенной в Нымме по адресу Хийу-Малева, 13.