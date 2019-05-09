Перебои в работе ID-карт и mobiil-ID

Работает, не работает, работает, не работает. Фото: Postimees/Scanpix

Mobiill-ID может не работать, а ID-карта – сбоить в некоторых случаях.

«Сегодня с 8:47 Mobiil ID в Эстонии и Литве работают с перебоями, - пишет id.ee. – Могут возникнуть проблемы с тем, чтобы зайти через Mobiil ID в банк или на какой-то другой сайт, поставить электронную подпись».

Что касается ID-карт, то здесь сбои в работе наблюдаются только там, где используется сервис DigiDocService, подчёркивает id.ee. Также сайт пишет, что сбои не влияют на подлинность электронных подписей.