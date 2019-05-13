EKRE подобрала кандидата в IT-министры

Керт Кинго (слева) и Хелле-Моника Хельме. Фото: Liis Treimann

Кандидатом в министры внешней торговли и IT от партии EKRE станет Керт Кинго.

Кинго является руководителем комиссии по противодействию коррупции в партии EKRE, а также председателем отделения партии в волости Тарту, пишет сайт EKRE. В партии она с 2015 года, до этого политического опыта не имела.

Перед выборами в парламент Кинго писала, что баллотируется для того, чтобы освободить Эстонию от коррупции, которая широко распространена в стране.

"Государство должно обращаться справедливо и на равной основе со всеми людьми. Нужно прекратить предвзято привилегированное отношение к определённым лицам. Правовую систему нужно реформировать так, чтобы каждый человек чувствовал поддержку правовой системы страны. Сейчас в различных правовых спорах частное лицо практически всегда находится в более слабой позиции. Так быть не должно. Я хочу восстановить истинное правовое государство и стоять за справедливую правовую систему".

"Имидж эстонской системы юстиции подрывают долгие очереди в судебных процессах, произвол судей и прокуроров, а также жадность судебных исполнителей и инкассо-фирм. Восстановим правовое государство", - добавила она.

Кинго училась в Таллиннской экономической школе, с 2001 года она дипломированный юрист. В 2017 году она начала учиться в Эстонском университете предпринимательства Mainor по магистерской программе управления человеческими ресурсами.