Трамп отложил введение пошлин на импорт автомобилей

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 17 мая, отложил на 180 дней решение о введении двадцатипятипроцентных пошлин на импорт автомобилей, в том числе и из стран Евросоюза, передает Deutche Welle.

Президент поручил торговому представителю США Роберту Лайтхайзеру организовать переговоры с ЕС и Японией для того, чтобы "устранить угрозу национальной безопасности, связанную с импортом автомобилей и некоторых автозапчастей из Европейского Союза, Японии и любых других стран".

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На возможное введение таких пошлин Трамп указал в 2018 году.

В ответ Еврокомиссия заявила, что введет дополнительные пошлины на товары американского экспорта объемом 20 млрд евро в качестве ответной меры, если Трамп поднимет тарифы на производимые в ЕС автомобили и автодетали.

В Европе от американских пошлин в первую очередь могут пострадать немецкие автопроизводители.