Назад KM Красивый и долговечный: как выбрать подходящий натуральный камень? При строительстве дорог, площадей и террас натуральный камень – это не только эстетичный выбор, но и одно из самых прочных и долговечных решений, которое одинаково хорошо подходит как для частных садов, так и для городской среды.

Для мощения в климатических условиях Эстонии прежде всего подходят различные магматические породы, такие как гранит, гнейс и порфир, а также кварциты, некоторые виды песчаника, сланца и известняка. При выборе материала важен не только внешний вид — большое значение имеют также устойчивость камня к погодным условиям и износу, водопоглощение и твердость.

Наряду с правильным выбором камня не менее важны качественный монтаж и использование подходящих материалов для укладки и заполнения швов. Даже высококачественный натуральный камень при неправильной укладке может начать смещаться или разрушаться так же быстро, как и материал более низкого качества.

Плитка неправильной формы выглядит естественно

Натуральные каменные плитки неправильной формы хорошо подходят для устройства террас, садовых дорожек и площадок, а также для отделки цоколей и стен зданий. Для этих целей чаще всего используются слоистые горные породы, такие как порфир, кварцит, сланец, гнейс или песчаник.

Преимущество такой плитки заключается в ее естественной и разнообразной поверхности, которая делает конечный результат визуально привлекательным и помогает снизить скользкость покрытия. При этом важно учитывать толщину камня: более тонкие плитки лучше подходят для террас и облицовки стен, тогда как более толстые — для подъездных дорог и участков с интенсивной нагрузкой.

В ассортименте Lossikivi среди плитки неправильной формы представлены, например, итальянский порфир и гнейс, кварциты из Греции и Бразилии, а также финский сланец. Цветовая гамма варьируется от светлых оттенков до насыщенного черного, причем для многих видов камня доступны различные цветовые варианты. Например, порфир можно заказать как в более серых, так и в красновато-коричневых оттенках.

Плитки, нарезанные по размеру, выглядят более аккуратно

Если цель состоит в том, чтобы создать более четкое и архитектурно выверенное впечатление, используется натуральная каменная плитка, нарезанная по размеру. Ее преимущество заключается в возможности заказать изделия практически любых размеров в соответствии с проектом и желаемым рисунком укладки.

Наиболее распространенные размеры варьируются от 30×30 до 60×90 см, однако широко используются и более компактные форматы, например, плитки размером 10×20 или 20×20 см. Для более мелких и толстых камней часто используется название «булыжник».

Подходящая толщина плитки зависит от места ее применения. Для террас зачастую достаточно камня толщиной 1–2 см, для пешеходных дорожек рекомендуется использовать плитку толщиной не менее 3 см, а для подъездных дорог — не менее 5–6 см. Если по покрытию будет передвигаться тяжелая техника, рекомендуется использовать каменную плитку толщиной не менее 8 см.

По словам представителя Lossikivi , для участков, по которым передвигаются автомобили, прежде всего стоит выбирать более прочные магматические породы, такие как гранит или габбро. Для зон с меньшей нагрузкой можно использовать также кварцит, песчаник, травертин или сланец, однако материал обязательно должен быть устойчивым к климатическим воздействиям и перепадам температур.

Покрытие из натурального камня не должно быть скользким, поэтому для мощения обычно используют плитку с естественной или специально шероховатой поверхностью. Гранит, базальт и габбро чаще всего подвергаются термообработке или пескоструйной обработке, тогда как порфир, песчаник и сланец нередко сохраняют свою природную текстуру.

Брусчатка хорошо подходит для подъездных дорог

Брусчатый камень является классическим и очень долговечным решением для мощения подъездных дорог, площадей и пешеходных дорожек. Наиболее распространенный размер — 10×10×10 см, однако доступны и многие другие варианты, включая более тонкие и более крупные форматы.

В ассортименте Lossikivi представлены брусчатые камни с колотой, термообработанной и галтованной поверхностью. Галтованная брусчатка создает более мягкий и естественно состаренный вид, а также более комфортна для ходьбы, особенно босиком на территории частного дома или сада.

При укладке необходимо учитывать, что размеры камней могут незначительно различаться. Более толстую брусчатку можно укладывать на основание из щебня и песка, тогда как для более тонких камней рекомендуется использовать слой раствора, чтобы предотвратить их смещение в процессе эксплуатации.

Если цель — уменьшить появление сорняков в швах между камнями, Lossikivi рекомендует использовать специальные смеси для заполнения швов. Песок или каменная отсевка создают более естественный внешний вид, однако способствуют более быстрому прорастанию сорняков в межплиточных швах.

Античный вид и римские схемы укладки снова в моде

Галтованный камень и плитка ценятся прежде всего за их мягкий, естественно состаренный внешний вид. Такие решения особенно хорошо подходят для террас, а также для создания исторической или средиземноморской атмосферы в окружающем пространстве.

Также широко используется так называемый версальский или римский рисунок укладки, при котором покрытие формируется из плиток четырех различных размеров. Такой способ мощения придает поверхности более динамичный и выразительный вид, создавая ощущение элегантности и роскоши по сравнению с решениями, выполненными из плитки одного формата.

В ассортименте Lossikivi представлена, например, галтованная террасная плитка из перуанского травертина, а также решения для мощения из индийского песчаника с римским рисунком укладки. Такие материалы все чаще используются при благоустройстве частных домов и представительских территорий возле дома.

Ступеньки и бордюры дополняют общий облик

Камни для ступеней хорошо подходят для обустройства дорожек на газоне, вокруг цветников, садовых тропинок, а также оформления кладбищенских участков. Для этих целей чаще всего используют базальт, кварцит или песчаник.

Lossikivi предлагает ступенчатые камни как с естественной, так и с шероховатой поверхностью, а также в различных размерах. Их укладка относительно проста: важно снять слой дерна, уплотнить основание из щебня и установить камень вровень с поверхностью земли.

Бордюрные камни, помимо эстетической функции, выполняют важную практическую задачу: они фиксируют края отмостки и помогают сохранять устойчивость всей конструкции. На пешеходных дорожках чаще всего используются бордюры из гранита или габбро, тогда как для автомобильных дорог применяются более массивные решения.

Заполнитель швов во многом определяет долговечность мощения

Долговечность покрытия из натурального камня зависит не только от самого камня. Не менее важны правильно подобранный материал для заполнения швов и последующий уход. Если отмостка укладывается на жесткое основание, используются специальные шовные смеси, которые помогают предотвратить рост сорняков и повышают устойчивость покрытия к эксплуатации.

Lossikivi предлагает специальные смеси для заполнения швов мощения от немецкого производителя GftK. В ассортименте представлены как цементные, так и эпоксидные решения. Преимущество эпоксидных шовных составов заключается в том, что они не загрязняют поверхность камня и позволяют сохранить покрытие чистым даже после выполнения работ по заполнению швов.

Кроме того, натуральный камень рекомендуется защищать специальными пропитками, особенно если речь идет о материалах с повышенным водопоглощением. Правильно подобранные средства для защиты и очистки помогают предотвратить появление масляных, ржавых и жировых пятен, а также сохраняют поверхность камня чистой и привлекательной на протяжении многих лет.