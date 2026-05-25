В RRK Liiva Keskus появится новая достопримечательность в виде современного и представительного бизнес-здания Liiva Keskus — крупнейший район складских и производственных площадей, расположенный ближе всего к центру Таллинна, — пополнится новым современным складским и офисным зданием. 21 мая в новом бизнес-здании формата stock-office площадью почти 3000 квадратных метров, которое строится по адресу Лийваметса 5, прошел праздник стропил.

Foto: Andras Kralla

Этот проект, который готовился на протяжении длительного времени, призван создать в Liiva Keskus представительный въезд, предложив гибкие решения для компаний, которые ценят удобное расположение и качественную деловую среду.

По словам руководителя по продажам и маркетингу RRK Logistikapargid (OÜ Riigiressursside Keskus) Ярно Силда, новое здание предназначено для компаний самого разного профиля.

“Сейчас мы ведем переговоры как с торговыми и сервисными предприятиями, так и с небольшими производственными компаниями, для которых важно объединить представительный офис, качественные складские или производственные площади и удобную логистику. Сильная сторона Liiva Keskus — его гибкость: при необходимости компании могут расширяться в пределах этого же района и есть весьма разнообразные возможности сотрудничать с другими арендаторами”, — отметил он.

По его словам, главным преимуществом района арендаторы считают именно его расположение. Новый комплекс фактически находится в городской черте, при этом всего в нескольких километрах от Таллиннской кольцевой дороги. Это позволит компаниям эффективно обслуживать как внутригородскую логистику, так и цепочки поставок по всей Эстонии.

Новое здание расположится у въезда на территорию Liiva Keskus и станет заметным, представительным входом в район. Девелопер называет проект своеобразным «зданием-воротами», архитектурное решение которого отличается от типичных объектов stock-office на окраинах города. Значительная часть здания будет построена из железобетонных панелей, что обеспечит большую долговечность и качество по сравнению с традиционными решениями на основе сэндвич-панелей.

“Мы стремились создать здание, которое будет качественным как визуально, так и технически. Мы не шли на компромиссы относительно качества строительства, поскольку сами будем заниматься его долгосрочным управлением и обслуживанием”, - подчеркнул Силд.

По его словам, универсальная концепция здания позволяет адаптировать помещения под потребности арендаторов, а в будущем при необходимости переоборудовать часть складских площадей в дополнительные офисные или представительские помещения.

Здание будет соответствовать стандарту энергоэффективного здания с низким энергопотреблением. На крыше будет размещена солнечная электростанция, а во всех офисах будет установлена система автономного регулирования микроклимата. Кроме того, арендаторы смогут самостоятельно управлять вентиляцией и отоплением каждого складского блока в соответствии со спецификой своей деятельности.

“Контроль энергозатрат сегодня крайне важен для компаний, поэтому при проектировании здания мы уделили этому особое внимание”, - добавил Силд.

По словам девелопера, интерес к новым площадям заметно вырос по мере продвижения строительства. Особенно высоко компании оценивают логистическое расположение Liiva Keskus, которое сочетает близость к центру города с удобным доступом к Вильяндискому шоссе, Таллиннской окружной дороге и общественному транспорту. В непосредственной близости находятся автобусные остановки и железнодорожная станция Лийва.

За годы своего развития Liiva Keskus превратился в один из важнейших районов складской и производственной недвижимости рядом со столицей. Общая площадь складских, производственных и коммерческих помещений комплекса составляет около 70 000 квадратных метров. Здесь работает большое количество логистических и сервисных компаний, что позволяет арендаторам пользоваться местными логистическими и техническими услугами.

Строительство нового здания осуществляет компания Mapri Ehitus, а завершение работ запланировано на осень 2026 года.

RRK Logistikapargid (OÜ Riigiressursside Keskus) занимается развитием и сдачей в аренду складской и промышленной недвижимости и входит в число ведущих девелоперов логистической недвижимости Эстонии. Общая площадь принадлежащих компании земельных участков составляет 1,35 миллиона квадратных метров, а суммарная площадь зданий — почти 200 000 квадратных метров. Компания специализируется на развитии объектов в стратегически важных логистических локациях, предлагая клиентам гибкие решения для складских, производственных и коммерческих площадей. Помимо девелопмента недвижимости, через свою дочернюю компанию RRK также оказывает услуги обычного и таможенного складирования.

