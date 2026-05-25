Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,73%312,23
  • OMX Riga0,2%896,79
  • OMX Tallinn0,31%2 112,4
  • OMX Vilnius0,75%1 448,88
  • S&P 5000,37%7 473,47
  • DOW 300,58%50 579,7
  • Nasdaq 0,19%26 343,97
  • FTSE 1000,22%10 466,26
  • Nikkei 2252,87%65 158,19
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%83,21
  • OMX Baltic0,73%312,23
  • OMX Riga0,2%896,79
  • OMX Tallinn0,31%2 112,4
  • OMX Vilnius0,75%1 448,88
  • S&P 5000,37%7 473,47
  • DOW 300,58%50 579,7
  • Nasdaq 0,19%26 343,97
  • FTSE 1000,22%10 466,26
  • Nikkei 2252,87%65 158,19
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%83,21
  • KM
  • 25.05.26, 15:19

В RRK Liiva Keskus появится новая достопримечательность в виде современного и представительного бизнес-здания

Liiva Keskus — крупнейший район складских и производственных площадей, расположенный ближе всего к центру Таллинна, — пополнится новым современным складским и офисным зданием. 21 мая в новом бизнес-здании формата stock-office площадью почти 3000 квадратных метров, которое строится по адресу Лийваметса 5, прошел праздник стропил.
В RRK Liiva Keskus появится новая достопримечательность в виде современного и представительного бизнес-здания
  • Foto: Andras Kralla
Этот проект, который готовился на протяжении длительного времени, призван создать в Liiva Keskus представительный въезд, предложив гибкие решения для компаний, которые ценят удобное расположение и качественную деловую среду.
По словам руководителя по продажам и маркетингу RRK Logistikapargid (OÜ Riigiressursside Keskus) Ярно Силда, новое здание предназначено для компаний самого разного профиля.
  • Foto: Andras Kralla
  • Foto: Andras Kralla
  • Foto: Andras Kralla
  • Foto: Andras Kralla
“Сейчас мы ведем переговоры как с торговыми и сервисными предприятиями, так и с небольшими производственными компаниями, для которых важно объединить представительный офис, качественные складские или производственные площади и удобную логистику. Сильная сторона Liiva Keskus — его гибкость: при необходимости компании могут расширяться в пределах этого же района и есть весьма разнообразные возможности сотрудничать с другими арендаторами”, — отметил он.

Статья продолжается после рекламы

По его словам, главным преимуществом района арендаторы считают именно его расположение. Новый комплекс фактически находится в городской черте, при этом всего в нескольких километрах от Таллиннской кольцевой дороги. Это позволит компаниям эффективно обслуживать как внутригородскую логистику, так и цепочки поставок по всей Эстонии.
Новое здание расположится у въезда на территорию Liiva Keskus и станет заметным, представительным входом в район. Девелопер называет проект своеобразным «зданием-воротами», архитектурное решение которого отличается от типичных объектов stock-office на окраинах города. Значительная часть здания будет построена из железобетонных панелей, что обеспечит большую долговечность и качество по сравнению с традиционными решениями на основе сэндвич-панелей.
  • Foto: Andras Kralla
  • Foto: Andras Kralla
  • Foto: Andras Kralla
  • Foto: Andras Kralla
  • Foto: Andras Kralla
  • Foto: Andras Kralla
  • Foto: Andras Kralla
  • Foto: Andras Kralla
“Мы стремились создать здание, которое будет качественным как визуально, так и технически. Мы не шли на компромиссы относительно качества строительства, поскольку сами будем заниматься его долгосрочным управлением и обслуживанием”, - подчеркнул Силд.
По его словам, универсальная концепция здания позволяет адаптировать помещения под потребности арендаторов, а в будущем при необходимости переоборудовать часть складских площадей в дополнительные офисные или представительские помещения.
Здание будет соответствовать стандарту энергоэффективного здания с низким энергопотреблением. На крыше будет размещена солнечная электростанция, а во всех офисах будет установлена система автономного регулирования микроклимата. Кроме того, арендаторы смогут самостоятельно управлять вентиляцией и отоплением каждого складского блока в соответствии со спецификой своей деятельности.
“Контроль энергозатрат сегодня крайне важен для компаний, поэтому при проектировании здания мы уделили этому особое внимание”, - добавил Силд.
По словам девелопера, интерес к новым площадям заметно вырос по мере продвижения строительства. Особенно высоко компании оценивают логистическое расположение Liiva Keskus, которое сочетает близость к центру города с удобным доступом к Вильяндискому шоссе, Таллиннской окружной дороге и общественному транспорту. В непосредственной близости находятся автобусные остановки и железнодорожная станция Лийва.
За годы своего развития Liiva Keskus превратился в один из важнейших районов складской и производственной недвижимости рядом со столицей. Общая площадь складских, производственных и коммерческих помещений комплекса составляет около 70 000 квадратных метров. Здесь работает большое количество логистических и сервисных компаний, что позволяет арендаторам пользоваться местными логистическими и техническими услугами.
Строительство нового здания осуществляет компания Mapri Ehitus, а завершение работ запланировано на осень 2026 года.
RRK Logistikapargid (OÜ Riigiressursside Keskus) занимается развитием и сдачей в аренду складской и промышленной недвижимости и входит в число ведущих девелоперов логистической недвижимости Эстонии. Общая площадь принадлежащих компании земельных участков составляет 1,35 миллиона квадратных метров, а суммарная площадь зданий — почти 200 000 квадратных метров. Компания специализируется на развитии объектов в стратегически важных логистических локациях, предлагая клиентам гибкие решения для складских, производственных и коммерческих площадей. Помимо девелопмента недвижимости, через свою дочернюю компанию RRK также оказывает услуги обычного и таможенного складирования.
Более подробную информацию о развитии Liiva Keskus можно найти здесь.
RKK Logistikapark Liival. Sarikapidu.
  • RKK Logistikapark Liival. Sarikapidu.
  • Foto: Andras Kralla

Похожие статьи

Бокс самообслуживания Haage.
  • KM
  • 15.05.26, 16:02
Кейс Haage: как рекламная площадь сама себя окупила

Самые читаемые

1
Новости
  • 23.05.26, 13:12
Глава Finnair: мы должны готовиться к худшему сценарию, и это новая норма
2
Новости
  • 23.05.26, 14:13
SEB объединяет банки стран Балтии в единую структуру и становится крупнейшим кредитным учреждением Эстонии
Подразделения Латвии и Литвы продолжат работу как филиалы эстонского банка
3
Новости
  • 24.05.26, 13:44
Редкий на дорогах Эстонии автомобиль вынуждал владельца ездить заправляться даже в Ригу
4
Новости
  • 22.05.26, 17:00
Глава Balbiino уходит с должности спустя 15 лет. «Возьму длительный отпуск»
5
Новости
  • 21.05.26, 18:59
Кризис в морской логистике между Эстонией и Швецией: уход судна Tallink вызвал панику среди перевозчиков
6
Новости
  • 20.05.26, 13:27
При строительстве Rail Baltic пропадут сотни тысяч тонн полезного ископаемого. «Это расточительство»

Последние новости

Инвестор Тоомас
  • 25.05.26, 19:08
Темная сторона Nvidia: когда рекорд превращается в минимум, игра становится опасной
Новости
  • 25.05.26, 18:13
Крупный проект Хяэля и Мийля в Палдиски обойдется в полмиллиарда евро
Новости
  • 25.05.26, 17:23
Система глушения в Калининграде перенаправляет украинские дроны в сторону Эстонии и Финляндии
Новости
  • 25.05.26, 16:20
Главы промышленных предприятий Ляэне-Вирумаа видят признаки восстановления экономики
  • KM
Content Marketing
  • 25.05.26, 15:19
В RRK Liiva Keskus появится новая достопримечательность в виде современного и представительного бизнес-здания
Новости
  • 25.05.26, 15:11
Операционная прибыль Rotermann City Урмаса Сыырумаа сократилась в разы, а чистая прибыль превратилась в убыток
Новости
  • 25.05.26, 15:10
Газовая аномалия не заставила нарвитян скупать датчики, а многие проигнорировали запрет на использование газа
Новости
  • 25.05.26, 14:30
Прибыль оптового торговца Svensky Kaubandus сократилась почти на четверть

Сейчас в фокусе

Предпринимателю Хандо Ранду удалось приобрести водородный автомобиль выгодно. По его оценке, росту популярности водородных автомобилей мешает высокая цена как самих машин, так и топлива.
Новости
  • 24.05.26, 13:44
Редкий на дорогах Эстонии автомобиль вынуждал владельца ездить заправляться даже в Ригу
Сейчас флот Finnair насчитывает около 78–80 самолетов.
Новости
  • 23.05.26, 13:12
Глава Finnair: мы должны готовиться к худшему сценарию, и это новая норма
Глава банка SEB Аллан Парик.
Новости
  • 23.05.26, 14:13
SEB объединяет банки стран Балтии в единую структуру и становится крупнейшим кредитным учреждением Эстонии
Подразделения Латвии и Литвы продолжат работу как филиалы эстонского банка
Президент США Дональд Трамп.
Новости
  • 23.05.26, 15:40
Трамп переворачивает систему грин-карт с ног на голову: иностранцы должны будут покинуть США
Скриншот с сайта Evion, на котором показан анализ поля.
Новости
  • 24.05.26, 10:51
16-летний подросток создал ИИ‑платформу, которая помогает фермерам экономить воду и удобрения
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен признала в Давосе, что раздробленная структура Европейского Союза тормозит развитие компаний.
Новости
  • 24.05.26, 15:15
Европа ищет свой Делавэр: сможет ли новый проект ЕС остановить бегство стартапов в США
«Я ухожу со спокойной душой и большой благодарностью», – сказала Кайдо Салуранд после 15 лет работы руководителем Balbiino.
Новости
  • 22.05.26, 17:00
Глава Balbiino уходит с должности спустя 15 лет. «Возьму длительный отпуск»
Алвиан Хинтс
  • KM
Content Marketing
  • 18.05.26, 10:12
Алвиан Хинтс: программа предприимчивого управления формирует мышление руководителя и дает для этого правильные механизмы действий

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026