Хлебный бизнес владельца Olerex ушел в убыток

Хлебный бизнес владельца Olerex, компания Eesti Leivatööstus, завершил прошлый год почти с полумиллионным убытком. Трудности компании вынудили собственника конвертировать заем почти на 1,8 млн евро в собственный капитал.
Работающая в Тарту пекарня, владельцами которой являются основной собственник Olerex Андрес Линнас (75%) и исполнительный директор Olerex Пирет Миллер (25%), в 2025 году получила почти полумиллионный убыток. Годом ранее прибыль компании составляла около 660 000 евро.
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Хотя в целом промышленное производство в Эстонии сокращается уже три месяца, есть отрасли, которые показывают заметный рост. Собеседники ДВ в растущих отраслях говорят: рост в Эстонии связан с тем, что заказы приходят сюда из тех стран Европы, где они сокращаются.
Производители продуктов питания несут убытки из-за войны на Ближнем Востоке и проводят кризисные совещания, рассказала глава Союза пищевой промышленности Сирье Потисепп в передаче «Tööstusuudised eetris».
Химический завод Eastman Specialties в Кохтла-Ярве – часть американской транснациональной корпорации Eastman – уже многократно попадал в ТОПы Äripäev, но о его продукции в Эстонии известно не так много. Вся она отправляется предприятиям-покупателям в других странах.
За последние десять лет Эстония так и не смогла наладить профилактику африканской чумы свиней, сказал председатель правления крупнейшего свиноводческого предприятия страны Maag Food Сильвер Каур. По его словам, компания рассматривает возможность перенести производство из Эстонии.
Liiva Keskus — крупнейший район складских и производственных площадей, расположенный ближе всего к центру Таллинна, — пополнится новым современным складским и офисным зданием. 21 мая в новом бизнес-здании формата stock-office площадью почти 3000 квадратных метров, которое строится по адресу Лийваметса 5, прошел праздник стропил.