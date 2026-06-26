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Хлебный бизнес владельца Olerex ушел в убыток

Хлебный бизнес владельца Olerex, компания Eesti Leivatööstus, завершил прошлый год почти с полумиллионным убытком. Трудности компании вынудили собственника конвертировать заем почти на 1,8 млн евро в собственный капитал.
Кафе Eesti Leivatööstus в Тарту.
  • Кафе Eesti Leivatööstus в Тарту.
  • Foto: Kristjan Teedema/Eesti Meedia/Scanpix
Работающая в Тарту пекарня, владельцами которой являются основной собственник Olerex Андрес Линнас (75%) и исполнительный директор Olerex Пирет Миллер (25%), в 2025 году получила почти полумиллионный убыток. Годом ранее прибыль компании составляла около 660 000 евро.
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