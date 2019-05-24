SpaceХ запустила ракету со спутниками для системы по раздаче интернета

Космическая компания SpaceХ Илона Маска запустила первые 60 спутников в рамках своей программы глобального интернета Starlink.

Фото: SpaceX

Ракета Falcon 9 выведет спутники на высоту 440 км, но работать они будут на высоте 550 км. До своих орбит они доберутся при помощи двигателей, передает vc.ru со ссылкой на N+1.

Каждый спутник весит 227 килограммов, а их общая масса составила 13,6 тонны.

SpaceX работает над проектом Starlink с 2014 года. Компания планирует вывести на орбиту 12 тысяч спутников весом от 100 до 500 килограммов к 2024 году. Система должна обеспечить доступ к интернету по всему миру, включая удалённые регионы.

Cмотрите запуск Starlink: