Юрген Лиги снизил ожидания по дивидендам Riigi Kinnisvara
Министр финансов Юрген Лиги подписал решение, по которому госкомпания Riigi Kinnisvara AS, один из крупнейших плательщиков дивидендов, сможет выплачивать государству как акционеру меньше дивидендов и тем самым перечислять меньше средств в бюджет.
Riigi Kinnisvara AS (RKAS), которая приносит госбюджету значительные доходы, в прошлом году увеличила дивиденды более чем на 50% – почти до 52 млн евро. В этом году предложенная сумма оказалась намного меньше.
Когда тяжёлой технике требуется ремонт, не всегда достаточно того, чтобы специалист добрался до машины. Ему необходим доступ к техническим базам данных производителя, диагностике и информации о запчастях. Если эти системы не работают, может остановиться и важная для клиента машина. Для компании INTRAC EESTI, занимающейся продажей, арендой и обслуживанием тяжёлой техники, это одна из причин, по которым кибербезопасность стала напрямую связана с бесперебойной работой бизнеса.