Неудобные вопросы о закрытии границы: стратегическое сырье и бытовые мелочи нарвитян
Стратегическое сырье везут из России – по факту это очевидная поддержка экономики страны-агрессора. Причем в масштабах неизмеримо более крупных, чем у нарвитян или ивангородцев, которые могли бы лишь купить какие-то бытовые мелочи в магазинах соседнего города, пишет обозреватель Вадим Штепа.
Не будучи гражданином Эстонии, я обычно не вмешиваюсь в своих публикациях во внутреннюю эстонскую политику, считая это некорректным и неэтичным. Как независимый журналист я очень благодарен Эстонии за возможность жить и писать свои статьи на свободе. В России я со своими регалиями не просто «иностранного агента», а еще и «террориста и экстремиста» с уголовным делом наверняка давно бы уже сидел.
Тем не менее, по некоторым острым международным вопросам я могу высказать свою точку зрения, пользуясь тем, что Эстония – один из мировых лидеров по свободе слова. А назначенное на 1 декабря закрытие границы с Россией – событие, безусловно имеющее международный характер.
Вполне можно понять тех, кто призывает к максимальной изоляции от агрессивной России, которая не только ведет полномасштабную войну против Украины, но и совершает диверсии в европейских странах. И видимо, попытки поджога двух оборонных предприятий – Milrem Robotics в августе и Threod Systems в ноябре – переполнили чашу терпения Эстонии. Как установило следствие, за обоими этими событиями стоит российская военная разведка, прежде известная как ГРУ.
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Закрытая граница диверсантам не помеха
Однако необходимость предотвращения диверсий и закрытие границы с Россией логически трудно стыкуются. В обоих случаях ни один из диверсантов не был гражданином РФ и не пришел в Эстонию по Нарвскому мосту. Они были завербованными жителями (гражданами и негражданами) Латвии, из которой свободно добрались до Эстонии, пользуясь отсутствием шенгенских границ. В августовской попытке поджога Milrem Robotics наблюдался тот же «латвийский след». Но разумеется, закрывать из-за этого границу с Латвией было бы абсурдом и сыграло бы на руку Кремлю, который стремится разрушить ЕС.
Тем не менее, надо признать, что ГРУшники, вербуя европейских исполнителей терактов, действуют по-своему весьма эффективно. В эпоху мессенджеров со сквозным шифрованием и криптовалют им даже нет необходимости лично встречаться с завербованными. Поэтому никакое закрытие границы с Россией им не страшно. Думаю, соответствующие службы Эстонии прекрасно знают о таких возможностях противника и не считают, что закрытая граница автоматически остановит российские диверсии.
Помимо закрытия границы в Эстонии, Евросоюз сейчас обсуждает резкое ограничение выдачи виз гражданам России. Но если диверсантам из ГРУ или ФСБ надо попасть в Европу, они легко используют паспорта третьих стран. Так что под ударом оказываются обычные местные жители.
Нарва утрачивает свою трансграничную природу
Нарвский историк Алекс Седер отмечает: «С довольно древних времен Нарва и Ивангород (Jaanilinn) были фактически одним городом. Jaanilinn с 1918 года остался в независимой Эстонии, и только после Второй мировой войны его включили в состав РСФСР. Тем не менее, даже на протяжении всего советского периода он оставался связан с Нарвой общими коммуникациями, автобусными линиями, рабочими местами и т.д. Нормой было, что жених родом с западного берега, а невеста с восточного, или наоборот… И поныне у многих на разных берегах живут родственники. Как им теперь увидеться? Летать друг к другу через Стамбул?»
Он также опасается, что с закрытием границы Нарва фактически утратит свою историческую природу транзитного города, что повлечет экономический кризис – закрытие многих гостиниц, кафе и т.д. Да и диссиденты, которых преследует российская власть, теперь не смогут бежать из страны и обратиться за международной защитой в Эстонии.
Россияне все более устают от войны, на ней настаивает только Кремль
Арифметические обобщения «по паспорту» слишком упрощают проблему и сегодня не работают. Есть много граждан России, которые выступают против путинской агрессивной политики, но есть и довольно именитые граждане европейских стран, вроде Герхарда Шредера, которые ее вполне поддерживают.
Например, по недавнему опросу Левада-центра, почти две трети россиян (62%) являются сторонниками перехода к мирным переговорам. И только 28% опрошенных уверены в необходимости продолжения военных действий. Здесь интересен и такой слом шаблона – оказывается, за войну выступают обеспеченные москвичи, тогда как жители регионов преимущественно против. Киевский Институт конфликтологии и анализа России (ИКАР) дает еще более радикальную картину – согласно его социологическому опросу россиян, 81% из них готовы поддержать решение о завершении войны против Украины «уже завтра». И лишь 9% требуют войны «до полной победы».
Неудивительно, что власти сняли с сентябрьских выборов в Госдуму партию «Яблоко», которая шла под лозунгом «За мир и свободу», и этим резко нарастила свою популярность. Высокий результат этой партии стал бы ярким свидетельством провала официальной пропаганды. Фактически, сегодня в России принципиально выступают за войну только Кремль и подчиненные ему силовые структуры.
Поэтому блокировать трансграничное общение обычных граждан и взаимные поездки родственников лишь по причине кремлевского милитаристского безумия – выглядит не слишком дальновидным решением. Свои сомнения в необходимости полного закрытия границы высказывает и мэр Нарвы Яан Тоотс. Президент Эстонии Юлле Мадизе также указывает, что такие решения не должны приниматься на основе эмоций, но учитывать гуманитарные аспекты.
Зачем Эстония поддерживает экономику страны-агрессора?
Впрочем, оказывается, что и само правительство не намерено закрывать границу полностью. Если пешеходный мост между Нарвой и Ивангородом будет перекрыт, то другой, железнодорожный мост между ними вполне продолжит действовать, пропуская из России в Эстонию грузовые составы. Потому что, как заявляет министр внутренних дел Игорь Таро, они ввозят «важное стратегическое сырье».
Словом, как любят говорить пропагандисты, «это другое». Какое именно стратегическое сырье везут из России – точных данных мне найти не удалось, но по факту это очевидная поддержка экономики страны-агрессора. Причем в масштабах неизмеримо более крупных, чем у нарвитян или ивангородцев, которые могли бы лишь купить какие-то бытовые мелочи в магазинах соседнего города. Здесь как-то уж слишком очевидны двойные стандарты.
Россия давно уже живет двойными стандартами. На словах Путин выступает «за мир», но на деле – продолжает безумную войну против Украины. Не хотелось бы, чтобы Эстония также переходила к такой политике.