Закрытая граница диверсантам не помеха

Однако необходимость предотвращения диверсий и закрытие границы с Россией логически трудно стыкуются. В обоих случаях ни один из диверсантов не был гражданином РФ и не пришел в Эстонию по Нарвскому мосту. Они были завербованными жителями ( гражданами и негражданами ) Латвии, из которой свободно добрались до Эстонии, пользуясь отсутствием шенгенских границ. В августовской попытке поджога Milrem Robotics наблюдался тот же «латвийский след». Но разумеется, закрывать из-за этого границу с Латвией было бы абсурдом и сыграло бы на руку Кремлю, который стремится разрушить ЕС.

Тем не менее, надо признать, что ГРУшники, вербуя европейских исполнителей терактов, действуют по-своему весьма эффективно. В эпоху мессенджеров со сквозным шифрованием и криптовалют им даже нет необходимости лично встречаться с завербованными. Поэтому никакое закрытие границы с Россией им не страшно. Думаю, соответствующие службы Эстонии прекрасно знают о таких возможностях противника и не считают, что закрытая граница автоматически остановит российские диверсии.

Помимо закрытия границы в Эстонии, Евросоюз сейчас обсуждает резкое ограничение выдачи виз гражданам России. Но если диверсантам из ГРУ или ФСБ надо попасть в Европу, они легко используют паспорта третьих стран . Так что под ударом оказываются обычные местные жители.

Нарва утрачивает свою трансграничную природу

Нарвский историк Алекс Седер отмечает : «С довольно древних времен Нарва и Ивангород (Jaanilinn) были фактически одним городом. Jaanilinn с 1918 года остался в независимой Эстонии, и только после Второй мировой войны его включили в состав РСФСР. Тем не менее, даже на протяжении всего советского периода он оставался связан с Нарвой общими коммуникациями, автобусными линиями, рабочими местами и т.д. Нормой было, что жених родом с западного берега, а невеста с восточного, или наоборот… И поныне у многих на разных берегах живут родственники. Как им теперь увидеться? Летать друг к другу через Стамбул?»

Он также опасается, что с закрытием границы Нарва фактически утратит свою историческую природу транзитного города, что повлечет экономический кризис – закрытие многих гостиниц, кафе и т.д. Да и диссиденты, которых преследует российская власть, теперь не смогут бежать из страны и обратиться за международной защитой в Эстонии.

Россияне все более устают от войны, на ней настаивает только Кремль

Арифметические обобщения «по паспорту» слишком упрощают проблему и сегодня не работают. Есть много граждан России, которые выступают против путинской агрессивной политики, но есть и довольно именитые граждане европейских стран, вроде Герхарда Шредера, которые ее вполне поддерживают.

Например, по недавнему опросу Левада-центра , почти две трети россиян (62%) являются сторонниками перехода к мирным переговорам. И только 28% опрошенных уверены в необходимости продолжения военных действий. Здесь интересен и такой слом шаблона – оказывается, за войну выступают обеспеченные москвичи, тогда как жители регионов преимущественно против. Киевский Институт конфликтологии и анализа России (ИКАР) дает еще более радикальную картину – согласно его социологическому опросу россиян , 81% из них готовы поддержать решение о завершении войны против Украины «уже завтра». И лишь 9% требуют войны «до полной победы».

Неудивительно, что власти сняли с сентябрьских выборов в Госдуму партию «Яблоко», которая шла под лозунгом «За мир и свободу», и этим резко нарастила свою популярность. Высокий результат этой партии стал бы ярким свидетельством провала официальной пропаганды. Фактически, сегодня в России принципиально выступают за войну только Кремль и подчиненные ему силовые структуры.