Михаил Стальнухин в Нарве обещает придумать альтернативу для Эстонии, пока полиция безопасности задается вопросом – не торговал ли он влиянием? На Балтийском море неспокойно, зато Nvidia вернула себе Дженсена Хуанга. Обсуждаем случившееся на этой неделе в студии, пока читатели ищут в ленте новостей зловещие приметы.
В студии «Делов-то!» беседуют Олеся Лагашина, Дмитрий Фефилов и Алексей Шишкин.
В понедельник Кармен Йоллер покинула министерский пост, обвиненная в конфликте интересов при законотворчестве. Напоследок она успела упрекнуть своих оппонентов в организации травли. При этом выяснилось, что тот же закон, который нарушила Йоллер, в свое время нарушал и нынешний премьер-министр Кристен Михал. Популярная министр ушла по делу или по беспределу?
Бывший председатель Нарвского горсобрания хочет учредить политическое объединение, а затем и партию, по образцу немецкой «Альтернативы для Германии». Одновременно он же оказался под подозрением в торговле влиянием. Есть ли у новой политической силы шансы на успех? Своим мнением делится политолог Пеэтер Тайм. А мы спорим – есть ли место Стальнухину на тесной политической полянке?
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Атака на российское судно в Финском заливе, сообщения о взрывах под Калининградом и очередные угрозы Москвы в адрес Эстонии. Становится ли Балтика новым театром военных действий и насколько серьезно нам стоит беспокоиться?
Хуанг туда – Хуанг сюда. Не прошло и двух недель после отставки Дженсена Хуанга, как он вернулся на пост главы Nvidia, а акции компании взлетели на 28%. Что это за корпоративные качели и почему инвесторы так радуются возвращению опального руководителя?
Экономика растет, людей увольняют. Eesti Energia, Pipedrive и другие эстонские предприятия объявляют о массовых сокращениях. Почему восстановление экономики сопровождается потерей сотен рабочих мест? И куда делась еще недавно столь актуальная проблема нехватки рабочей силы?
Об этом и не только – в свежем выпуске подкаста «Делов-то!».
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Другие министры тоже нарушали закон