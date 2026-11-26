Атака на российское судно в Финском заливе, сообщения о взрывах под Калининградом и очередные угрозы Москвы в адрес Эстонии. Становится ли Балтика новым театром военных действий и насколько серьезно нам стоит беспокоиться?

Хуанг туда – Хуанг сюда. Не прошло и двух недель после отставки Дженсена Хуанга, как он вернулся на пост главы Nvidia, а акции компании взлетели на 28%. Что это за корпоративные качели и почему инвесторы так радуются возвращению опального руководителя?

Экономика растет, людей увольняют. Eesti Energia, Pipedrive и другие эстонские предприятия объявляют о массовых сокращениях. Почему восстановление экономики сопровождается потерей сотен рабочих мест? И куда делась еще недавно столь актуальная проблема нехватки рабочей силы?

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