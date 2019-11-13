Ратас требует от Каллас извинений

Председатель Партии Реформ Кая Каллас и председатель Центристской партии Юри Ратас Фото: Андрас Кралла

Премьер-министр Юри Ратас обвинил лидера Партии реформ Каю Каллас в серьезной личной нападке и требует публичных извинений, передает rus.postimees.

Извиниться перед премьером призывают и центристы Керсти Сарапуу (глава парламентской фракции центристов) и Танель Кийк (министр социальных дел).

Причиной для подобных требований послужило высказывание Каллас, которое Ратас расценил как обвинение в готовности к государственной измене.

Каллас во вторник в очередной раз подчеркнула, что не намерена идти в правительство, которым руководит Юри Ратас.

"Глядя на все, чего он добился на посту премьер-министра, можно сказать, что он продал бы Эстонию при первой же возможности, если это было бы нужно, чтобы остаться премьером. Считаю, что это не в интересах Эстонии", - заявила Каллас ERR.

Напомним, что Партия реформ планирует выразить вотум недоверия министру сельской жизни Марту Ярвику (EKRE).

Ратас вчера сообщил, что создается специальная комиссия по расследованию деятельности Ярвика.