Veriff расширяется в Нью-Йорк

Руководить расширением Veriff в США будет Гай Зерега Фото: Jake Farra

Veriff откроет свой первый офис за пределами Эстонии под руководством нового менеджера по глобальным продажам Гая Зерега.

По словам основателя и руководителя Veriff Каареля Коткаса, у Зерега есть опыт как в создании новых команд, так и в захвате новых рынков.

В течение последних восьми лет Зерега возглавлял отдел глобальных продаж платформы для разработчиков Stack Overflow. Под его руководством Stack Overflow открыла офисы продаж в Лондоне и Мюнхене, а команда продаж из трех человек за восемь лет выросла до 135 человек.

Оборот Veriff во втором квартале 2019 года составил 1 963 333 евро. В компании работает 269 сотрудников, 40% работников таллиннского офиса - иностранцы.

Äripäev оценивает состояние основателя Veriff Каареля Коткаса в 9,4 млн евро.