Исследование: Rail Baltic надо интегрировать с авиатранспортом

Фото: Rail Baltic

Согласно выводам исследования, сделанного по заказу совместного предприятия стран Балтии по строительству скоростной железной дороги RB Rail AS, у пассажиров должна быть возможность приобрести комбинированный билет на самолет и поезд, а также воспользоваться единой услугой по доставке багажа.

Предложение экспертов касается всех семи основных международных станций Rail Baltic - Таллинна, Пярну, Риги, Рижского аэропорта, Паневежиса, Каунаса и Вильнюса. В списке также аэропорты Таллинна, Риги, Вильнюса и Каунаса.