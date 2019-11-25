Визит Зеленского внесет коррективы в организацию дорожного движения в Таллинне

Фото: Департамент полиции и погранохраны

Во вторник, 26 ноября, Эстонию посетит президент Украины Владимир Зеленский. В связи с этим в центре Таллинна, в Кадриорге и в районе аэропорта могут возникнуть кратковременные остановки дорожного движения, передает rus.err.ee.

Движение будет нарушено вблизи аэропорта, в центре города и в Кадриорге с 10 до 19 часов. Остановки движения продлятся до 15 минут.

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В вечерний час пик полиция рекомендует водителям выбрать альтернативный маршрут или выделить на дорогу больше времени. Ограничения также повлияют на график движения общественного транспорта.

На крупнейших перекрестках в течение дня будут дежурить полицейские.

На Тоомпеа, бульваре Рявала, улицах Суур-Карья и Мюйривахе будет действовать временный запрет на остановку и парковку.