СМИ нашли казахский след в проекте миллиардного завода в Палдиски

Палдиски Фото: Андрас Кралла

Весной этого года появились сообщения, что в Палдиски будет построен крупнейший в Европе завод по производству метанола. Но выяснилось, что выступающая в роли инвестора швейцарская промышленная компания Larkwater Group была основана только в октябре прошлого года и связана с непрозрачными казахскими деньгами, пишет Eesti Ekspress.

Eesti Ekspress пишет, что у основанной примерно год назад компании отсутствуют какие-либо данные, подтверждающие доход с продаж предприятия в 10 млрд евро, как то утверждает потенциальный инвестор. Отмечается, что с компанией никак не связаться, и даже в промо-ролике планируемого завода отсутствует лого какой-либо компании.